查嫌犯、辨身分 ICE有6項利器 抗議現場派上用場

面罩、槍械、戰術裝備是移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)幹員的標準打扮，但某些較不受矚目的科技項目，卻是移民幹員查獲無證客、辨識參加示威抗議美國公民身分的重要利器。華盛頓郵報29日報導，不管是肉眼看得見或看不見的科技，都是ICE 強大工具箱裡的利器，在全美各地抗議活動的第一線派上用場，包括生物識別追蹤器、手機定位資料庫以及無人機 。

報導指出，根據2025年夏天通過法案，移民和海關執法局成了全國經費最充裕的執法機關，除了添購各種軟硬體，也放寬某些科技使用於執法行動的限制。ICE工具箱的技術可分六大項目：

1.臉部辨識(Facial recognition)：提供包商NEC、Clearview AI

NEC研發的臉部辨識應用程式Mobile Fortify，讓移民幹員可以即時掃描面部與指紋，然後與資料庫進行移民身分比對或生物辨識。去年秋季，ICE採購BI2 Technologies的虹膜掃描應用程式，距離15吋就能讀取眼睛數據。

Clearview AI採購合約價值375萬元，面部識別系統可以用來調查襲擊執法人員的滋事者身分。

2.車牌辨識系統(License plate readers)：提供包商Motorola Solutions、Thomson Reuters

移民幹員除了可以調閱某部車輛的資料與行蹤紀錄，還能取得某個地區某段時間所有車輛的所有資料，根據車輛顏色、廠牌、或車牌登記州別進行篩選。

Thomson Reuters資料庫裡有超過200億筆的車牌掃瞄檔案，其中包括來自私人監視器的影像。

3.手機定位(Cellphone location)：提供包商L3Harris

俗稱「魟魚」(Stingrays)的基地台模擬器(Cell-site simulators)偽裝成手機基地台，與出現在周邊的手機連接，進而讓ICE官員即時追蹤手機行蹤。官員可以直接鎖定某支手機，或者掃瞄某個區域內的所有手機。雖然ICE使用L3Harris的基地台模擬器前必須向法院申請搜查令(search warrant)，但有生命危險、重罪犯逃跑等緊急狀況得以例外。

4.手機定位數據(Phone location databases)：提供包商Penlink

雖然最高法院2018年裁定，政府當局要有搜查令才能從電訊公司取得手機數據，但聯邦機關找到法律漏洞，向商業數據經紀公司購買資訊。這些公司是從氣象、手機遊戲程式取得消費者同意受到追蹤的數據。

5.數位鑑識(Digital forensics)：提供包商Paragon Solutions、Cellebrite、Finaldata

數位鑑識技術可以侵入鎖碼手機與電腦，恢復刪除檔案，讀取加密聊天訊息。原本數位鑑識只限於使用在對抗恐怖主義、打擊兒童走私與其他跨境嚴重犯罪，但川普二度執政之後讓政府機關用在移民驅逐行動。

6.無人機(Drones)：提供包商Skydio、General Atomics

ICE購買的Skydio X10D小型無人機可以在7.5哩之外偵測目標，在0.8哩之外辨識身分。過去一年來，ICE一直出動小型無人機監視抗議活動。

General Atomics的基本款MQ-9A人人機配有高畫質攝影系統、紅外線感測及雷達，能穿透雲層、雨霧進行偵測。

