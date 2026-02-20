童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返

去年12月11日在國會眾議院的一場聽證會上，唐娜的丈夫吉姆·布朗(左立)在國土安全部長諾姆報告時，試圖舉手發問。(路透)

華盛頓郵報11日報導，住在密蘇里州的59歲婦人唐娜‧休斯-布朗(Donna Hughes-Brown)1978年隨父母移民 美國，童年時期便拿到綠卡 ，2025年夏天她跟丈夫回愛爾蘭探親，返美入境時在海關遭到逮捕並面臨遣返 ，罪名是2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票。唐娜在肯塔基州移民拘留中心度過143天，直到移民法官去年底批准停止遣返的陳情才獲釋。

報導指出，唐娜案例凸顯川普政府擴大遣返計畫的行動觸角有多深遠，擁有合法居留權的綠卡持有人若是多年前曾有輕罪紀錄也不能倖免。對於遭到逮捕的民眾來說，爭取獲釋變得愈來愈困難，導致下場像休斯-布朗一樣，在拘留中心長時間停留。

綠卡持有人可能面臨遣返的理由包括「道德敗壞罪」(crimes of moral turpitude)，偷竊、意圖詐欺等都包括在內。

唐娜說，直到出事之前，從沒想過自己會是移民執法行動的打擊目標，她也相信，所有人都應該像她一樣，能夠合法來到美國。

但她表示，在拘留中心遇到嫁給美國公民的25歲瓜地馬拉婦女、持有綠卡的波蘭婦女等，這段親身經歷讓她領悟到「當初怎麼來到美國並不重要，因為最終結果都一樣」。

2025年7月，唐娜與丈夫布朗(Jim Brown)近十年第一次出國，因為她的姑媽在愛爾蘭過世，要回去參加喪禮。回程時，布朗夫妻在都柏林機場辦理美國海關入境手續並順利登機，但飛機抵達芝加哥歐海爾(O'Hare)機場時，空服員廣播說所有乘客下機時都必須出示護照。

唐娜回憶說，聽到空服員宣布覺得很奇怪，但下飛機後看到武裝警察在空橋等候，竟然是在等她。唐娜在機場遭到拘留一夜，後來被載到肯州坎貝爾郡拘留中心(Campbell County Detention Center)。

住在密蘇里州的59歲婦人唐娜‧休斯-布朗，2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票，現面臨遣返。示意圖（美聯社）

根據法院紀錄，唐娜2014年開給加油站金額25元的支票曾經跳票，遭到輕罪起訴後於2015年認罪，賠償80元並繳交117元訴訟費，被判一年緩刑。

唐娜表示，當年是手頭拮据的「月光族」，一不小心支票就跳票了。

海軍退伍後轉行擔任電腦斷層掃描(CT)技術員的布朗，2024年大選時投票給川普，為了爭取妻子獲釋寫信給所有密州國會議員。他說，妻子被捕之後，住在極度保守的密州深紅選區老友，因為他發言批評川普而斷絕往來，自由派鄰居則說他自食惡果，「家人跟我遭受兩方面有如地獄般的對待。」

