田州民宅發現200多封情書 訴說一段二戰愛情故事

二次世界大戰期間一對情侶威廉．惠特克(William Raymond Whittaker)與珍．迪恩(Jane Dean)魚雁往返的200多封情書和多張歷史照片，在納許維爾公共圖書館以數位形式展出，讓現代人感受跨越時空的愛情故事。(美聯社)

納許維爾公共圖書館(Nashville Public Library)以數位形式展出了一批超過200封情書的精選內容，這些書信講述一對情侶威廉．惠特克(William Raymond Whittaker)與珍．迪恩(Jane Dean)在二次世界大戰期間從相識、相戀到結婚的故事，也展現出戰時烽火也滅不了堅貞不屈的愛情。

美聯社報導，這些信件是在迪恩與其兄弟姊妹位於納許維爾的住宅中發現，2016年捐贈給納許維爾都會檔案館(Metro Nashville Archives)。管理員西爾科(Kelley Sirko)表示，惠特克來自紐約州 新羅謝爾(New Rochelle)，搬到納許維爾就讀歷史悠久的非裔醫學院梅哈里醫學院(Meharry Medical College)時結識同校學生迪恩，兩人開始交往。但惠特克離開納許維爾後兩人失去聯絡。1942年夏天他被徵召入伍，駐紮於亞利桑納州 華楚卡堡(Fort Huachuca)，入伍後他決定重新聯絡迪恩，當時她正在范德堡大學(Vanderbilt University)醫學實驗室工作。

舊情重連的第一封信並未留存下來，不過幸好保留了迪恩在1942年7月30日的回信，她以略顯正式的「親愛的Wm R.」開頭，寫道：「收到你的消息真是令人愉快又難過的驚喜。愉快的是你永遠在我心中占有一席之地，也很高興知道你偶爾還會想起我。難過的是你正在服役，或許我不該這麼說，但戰爭充滿不確定性。不過我也很自豪，知道你正在為國家盡一份力。」

接著迪恩列出一長串共同認識、最近結婚的人，還特別提到哪些人已生孩子或傳出懷孕消息，似乎帶著暗示意味。她在信末寫道：「請快點寫信、發電報或打電話給我，愛你的迪恩。」

身著戎裝的惠特克和新婚妻子迪恩合照，拍攝日期不詳，地點在納許維爾。(美聯社)

這樣通信兩個月後，兩人關係迅速升溫。惠特克被派往阿拉巴馬州 麥克萊倫堡(Fort McClellan)，在1942年9月一封未註明日期的信中寫道：「等我見到你時有件非常重要的事要告訴你，你會很驚訝。我甚至可能會向你求婚，誰知道呢。」並半開玩笑地說如進入軍校薪水會變得相當可觀，已婚每月薪餉約280元，單身則175元，「我可不能把多餘的錢留給政府，一定得找個人幫我花掉。」

起初迪恩並不確定，9月23日回信：「是什麼讓你認為你仍然愛我？是因為你孤單、遠離家鄉嗎？我當然希望你愛我，但不是在那種情況下。」惠特克24日回信中語氣嚴肅：「局勢變化太快，很難真正規畫未來。但最重要的事情我會果斷決定。」並寫道自己曾認為兩人相距太遠難以維持關係，也曾與其他女性約會，但始終找不到他深深渴望的陪伴與愛，「遇到的除了麻煩還是麻煩。」

不久後惠特克成功打動她，兩人於11月7日在伯明罕(Birmingham)結婚。11月9日的信中，迪恩以「我親愛的丈夫」稱呼惠特克，她對婚姻充滿喜悅，但也為兩人暫時分離感到難過，當時她返回納許維爾的工作與家中，而他則回到軍營。她寫道：「或許這場戰爭很快會結束，我們就能永遠相守…親愛的，要好好照顧自己，快寫信給我。我想收到我丈夫的信。記得我永遠愛你──永遠，你的妻子。」

西爾科說讀這些信時忍不住微笑，讓人看見在歷史上一段風雲變色的時期裡，仍有兩個普通人追求親密生活。她表示納許維爾檔案人員未能找到惠特克與迪恩仍在世的親屬，因此對他們的了解大多來自這些信件。根據惠特克的訃聞，他於1989年在納許維爾去世，兩人沒有子女。西爾科指出這不僅是愛情故事，也提供能了解種族問題、性別議題、工作、軍旅生活等處境的當年視角，因此檔案館希望讓更多公眾接觸到這批珍貴信件。