加州餐廳帳單含固定20%服務費 聲明「不須再給小費」引熱議

位於加州奧克蘭的「Burdell」，去年曾獲Food & Wine雜誌評選為全美最佳餐廳之一，最近卻因該店固定收取20%的服務費，引發負面爭議。(取自Google Map)

位於加州奧克蘭 的靈魂料理(Soul Food)餐廳「Burdell」曾獲Food & Wine雜誌評選為2025年全美最佳餐廳之一，近日卻因收據上一段針對小費 制度的聲明，引發網路熱議並遭到大量一星負評攻擊。

據紐約郵報報導，事件起因是一則已刪除的Reddit貼文指出，Burdell在帳單下方印了一行小字：「美國的小費制度有著醜陋的歷史，造成低薪勞動得以延續。我們不喜歡那段歷史。您的帳單已包含20%服務費，用於支付員工穩定且可維生的時薪，而非依賴過時的小費習俗或運氣。無需額外支付。謝謝！」貼文迅速在社群媒體瘋傳，獲得超過2萬8000個按讚支持，一些網友呼籲抵制餐廳，指責餐廳食物難吃或未事先告知服務費，但也有不少人留言力挺Burdell，隨著負評湧入，Yelp已開始監控Burdell商家頁面。

不過，餐廳老闆兼主廚戴維斯(Geoff Davis)對此顯得相當淡定，他指出，小費制度本身存在不對等的權力結構，「小費是一種瘋狂的權力動態，讓雇主不用負擔完整薪資，把責任與運氣讓服務生去承擔，」他說。「我們選擇把責任放在自己身上，支付我們認為是可以維生的薪資。」

戴維斯表示，他是在周日參加慈善活動時，開始注意到這波反彈，當天他接連收到數十封電子郵件，有人痛斥餐廳相當糟糕，他隨即聯繫經營團隊，得知晚間確實有顧客對服務費提出疑問，但當時並未進一步爭論。直到10日，一名熟客將那則爆紅貼文轉給他，他才意識到攻擊源頭，隔天他在Instagram發文說明整起事件。

「有顧客把收據貼上Reddit，指責我們沒有事先揭露收取服務費，但我們有。」戴維斯表示，餐廳自2022年以快閃店形式營運以來，便一直採取此模式，而且在舊金山灣區，許多餐廳收取的服務費比率甚至更高，這次圍剿顯然具有針對性。