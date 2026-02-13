我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

加州餐廳帳單含固定20%服務費 聲明「不須再給小費」引熱議

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於加州奧克蘭的「Burdell」，去年曾獲Food & Wine雜誌評選為全美最佳餐廳之一，最近卻因該店固定收取20%的服務費，引發負面爭議。(取自Google Map)
位於加州奧克蘭的「Burdell」，去年曾獲Food & Wine雜誌評選為全美最佳餐廳之一，最近卻因該店固定收取20%的服務費，引發負面爭議。(取自Google Map)

位於加州奧克蘭的靈魂料理(Soul Food)餐廳「Burdell」曾獲Food & Wine雜誌評選為2025年全美最佳餐廳之一，近日卻因收據上一段針對小費制度的聲明，引發網路熱議並遭到大量一星負評攻擊。

據紐約郵報報導，事件起因是一則已刪除的Reddit貼文指出，Burdell在帳單下方印了一行小字：「美國的小費制度有著醜陋的歷史，造成低薪勞動得以延續。我們不喜歡那段歷史。您的帳單已包含20%服務費，用於支付員工穩定且可維生的時薪，而非依賴過時的小費習俗或運氣。無需額外支付。謝謝！」貼文迅速在社群媒體瘋傳，獲得超過2萬8000個按讚支持，一些網友呼籲抵制餐廳，指責餐廳食物難吃或未事先告知服務費，但也有不少人留言力挺Burdell，隨著負評湧入，Yelp已開始監控Burdell商家頁面。

不過，餐廳老闆兼主廚戴維斯(Geoff Davis)對此顯得相當淡定，他指出，小費制度本身存在不對等的權力結構，「小費是一種瘋狂的權力動態，讓雇主不用負擔完整薪資，把責任與運氣讓服務生去承擔，」他說。「我們選擇把責任放在自己身上，支付我們認為是可以維生的薪資。」

戴維斯表示，他是在周日參加慈善活動時，開始注意到這波反彈，當天他接連收到數十封電子郵件，有人痛斥餐廳相當糟糕，他隨即聯繫經營團隊，得知晚間確實有顧客對服務費提出疑問，但當時並未進一步爭論。直到10日，一名熟客將那則爆紅貼文轉給他，他才意識到攻擊源頭，隔天他在Instagram發文說明整起事件。

「有顧客把收據貼上Reddit，指責我們沒有事先揭露收取服務費，但我們有。」戴維斯表示，餐廳自2022年以快閃店形式營運以來，便一直採取此模式，而且在舊金山灣區，許多餐廳收取的服務費比率甚至更高，這次圍剿顯然具有針對性。

他也指出，自從獲獎以來，便有評論質疑其成就純粹是因為「平權措施」或「非裔身分經營」的背景，面對種族議題的爭議，戴維斯坦言，「種族主義是美國核心身分之一，我們所能做的就是盡力做好工作。」儘管面臨網路攻擊，戴維斯表示不會改變經營方式，將繼續堅持為員工提供穩定薪資與健康保險。目前評論平台Yelp已對該餐廳頁面啟動監控機制。

一家餐館的信用卡讀卡機固定列出三種小費額度， 18%、20%和22%，要求顧客點...
一家餐館的信用卡讀卡機固定列出三種小費額度， 18%、20%和22%，要求顧客點選。(美聯社)

世界日報 陪您半世紀

小費 加州 奧克蘭

上一則

80年前1元管粗飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

下一則

才說報警是正確的 賓州華女遭男友性侵 報警隔天被殺

延伸閱讀

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人
NBA／巫師慘輸熱火 東區倒數第2 總管：期待戴維斯本季出賽

NBA／巫師慘輸熱火 東區倒數第2 總管：期待戴維斯本季出賽
NBA交易 達拉斯獨行俠戴維斯將轉至華盛頓巫師

NBA交易 達拉斯獨行俠戴維斯將轉至華盛頓巫師
NBA／戴維斯被交易至巫師「因傷本季報銷」楊恩何時登場仍未定

NBA／戴維斯被交易至巫師「因傷本季報銷」楊恩何時登場仍未定

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因