80年前1元管粗飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

80年前，拉斯維加斯第一家自助餐廳「Buckaroo Buffet」開業，只要1元就能在西部風情裝潢的餐廳中無限享用冷切肉和乳酪；如今平價自助餐幾乎消失殆盡，取而代之的是175元的豪華自助餐，大啖龍蝦尾、烤肋排，並無限暢飲美酒。自助餐讓遊客享受像國王一般的饗宴，或許正是賭城 自助餐歷久不衰的原因。

美聯社報導，拉斯維加斯早期的自助餐廳其實不太賺錢，主打讓遊客能以低廉價格快速吃飽，這樣就有更多時間和金錢花在賭場裡。現在賭城大道(Las Vegas Strip)上的自助餐廳數量已萎縮到大約十來家，許多店家在新冠疫情期間歇業，成本上升後選擇不再重開。許多老派自助餐，更被時髦的美食廣場、價格不菲的名廚品牌餐廳，以及豪華自助餐取代。

里約飯店(Rio)的嘉年華世界自助餐(Carnival World Buffet)當年號稱是賭城最大的自助餐，提供超過300道國際料理，約30元就幾乎什麼都能吃到，但在2020年關閉，改為「Canteen Food Hall」美食廣場。ARIA飯店的自助餐以印度料理與現烤烤餅(naan)聞名，也在2020年永久歇業，後來改為「Proper Eats」美食廣場，提供拉麵、壽司、漢堡等多種選項。金字塔造型的盧克索飯店(Luxor)曾開設古埃及主題自助餐，去年3月也關門，該自助餐收費約32元，但許多人可用賭場招待券免費用餐。

長期在賭場採訪的美食記者、飲食指南「Neonfest」創辦人曼奇尼(Al Mancini)指出，拉斯維加斯轉型為美食之都，帶動了更高品質餐飲的需求。他說賭城遊客喜歡假裝自己比實際更有錢，而自助餐讓人能「像國王一樣生活」，把美食堆滿盤子帶來一種強烈且直接的快感。

來自加州 的常客戈登(Jeff Gordon)喜歡永利(Wynn)或凱薩宮(Caesars Palace)高級自助餐的盛大場面，那裡陳列著成堆的蟹腳、設有供應上等肋排與煙燻牛胸肉的精緻切肉台。不過戈登仍懷念過去隨處可見、價格親民的自助餐，他認為平價自助餐式微，助長了賭城消費愈來越貴的印象，進而傷害整體觀光 ，讓中產階級美國人卻步。

曼奇尼則認為，自助餐永遠會是某些遊客在賭城體驗的一環，並將隨著周邊餐飲環境一同進化，才能生存下去，「拉斯維加斯自助餐永遠不會消失。」