我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

80年前1元管粗飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

編譯廖振堯／綜合報導
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前，拉斯維加斯第一家自助餐廳「Buckaroo Buffet」開業，只要1元就能在西部風情裝潢的餐廳中無限享用冷切肉和乳酪；如今平價自助餐幾乎消失殆盡，取而代之的是175元的豪華自助餐，大啖龍蝦尾、烤肋排，並無限暢飲美酒。自助餐讓遊客享受像國王一般的饗宴，或許正是賭城自助餐歷久不衰的原因。

美聯社報導，拉斯維加斯早期的自助餐廳其實不太賺錢，主打讓遊客能以低廉價格快速吃飽，這樣就有更多時間和金錢花在賭場裡。現在賭城大道(Las Vegas Strip)上的自助餐廳數量已萎縮到大約十來家，許多店家在新冠疫情期間歇業，成本上升後選擇不再重開。許多老派自助餐，更被時髦的美食廣場、價格不菲的名廚品牌餐廳，以及豪華自助餐取代。

里約飯店(Rio)的嘉年華世界自助餐(Carnival World Buffet)當年號稱是賭城最大的自助餐，提供超過300道國際料理，約30元就幾乎什麼都能吃到，但在2020年關閉，改為「Canteen Food Hall」美食廣場。ARIA飯店的自助餐以印度料理與現烤烤餅(naan)聞名，也在2020年永久歇業，後來改為「Proper Eats」美食廣場，提供拉麵、壽司、漢堡等多種選項。金字塔造型的盧克索飯店(Luxor)曾開設古埃及主題自助餐，去年3月也關門，該自助餐收費約32元，但許多人可用賭場招待券免費用餐。

拉斯維加斯早期的自助餐廳主要提供冷切肉和乳酪，主打讓遊客能以低廉價格快速吃飽，留...
拉斯維加斯早期的自助餐廳主要提供冷切肉和乳酪，主打讓遊客能以低廉價格快速吃飽，留下更多時間和金錢花在賭場裡。(路透)

長期在賭場採訪的美食記者、飲食指南「Neonfest」創辦人曼奇尼(Al Mancini)指出，拉斯維加斯轉型為美食之都，帶動了更高品質餐飲的需求。他說賭城遊客喜歡假裝自己比實際更有錢，而自助餐讓人能「像國王一樣生活」，把美食堆滿盤子帶來一種強烈且直接的快感。

來自加州的常客戈登(Jeff Gordon)喜歡永利(Wynn)或凱薩宮(Caesars Palace)高級自助餐的盛大場面，那裡陳列著成堆的蟹腳、設有供應上等肋排與煙燻牛胸肉的精緻切肉台。不過戈登仍懷念過去隨處可見、價格親民的自助餐，他認為平價自助餐式微，助長了賭城消費愈來越貴的印象，進而傷害整體觀光，讓中產階級美國人卻步。

價格親民的自助餐式微，助長了賭城愈來愈貴的印象，進而傷害整體觀光，讓中產階級美國...
價格親民的自助餐式微，助長了賭城愈來愈貴的印象，進而傷害整體觀光，讓中產階級美國人卻步。(美聯社)

曼奇尼則認為，自助餐永遠會是某些遊客在賭城體驗的一環，並將隨著周邊餐飲環境一同進化，才能生存下去，「拉斯維加斯自助餐永遠不會消失。」

賭城 加州 觀光

上一則

女主播之母綁架案 當局分享監視影像的男子新細節

下一則

才說報警是正確的 賓州華女遭男友性侵 報警隔天被殺

延伸閱讀

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
世報蒙市年節展攤位 金泉賭場公布得獎名單

世報蒙市年節展攤位 金泉賭場公布得獎名單
現金流穩定 從佛州轉進賭城房市 投資受關注

現金流穩定 從佛州轉進賭城房市 投資受關注
出海近一個世紀 緬因「龍蝦夫人」105歲去世

出海近一個世紀 緬因「龍蝦夫人」105歲去世

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因