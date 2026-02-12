步行、喝水、吃蛋白質… 「中午前3x3」啟動新陳代謝

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
專家建議，中午以前攝取全天水分目標的三分之一。（美聯社）
專家建議，中午以前攝取全天水分目標的三分之一。（美聯社）

在嘗試建立新的健康計畫時，人們往往容易目標設定過高而導致挫敗，例如設定凌晨6點晨跑卻難以堅持。如今，由健身教練歐佛特夫(Abbie Overturf)提出的「中午前3x3」(3x3 by noon)原則，可成為更具彈性的替代方案。

Real Simple網站報導，「中午前3x3」就是在中午12點前完成三件事：步行3000步、攝取全天水分目標的三分之一以及攝取30公克蛋白質。歐佛特夫表示，只要每天堅持這三件事，身心狀態都會變得更健康。有醫師指出，這套方法是建立晨間規律的紮實方式，對習慣跳過早餐、早晨活動量低或難以維持水分攝取的人特別有效。

營養師梅寧(Dawn Menning)也認為，這能為全天做出健康選擇創造正向動力，「完成這三項任務，能在一天一開始就累積正向動能，進而在接下來的時間做出更健康的選擇，」她說，長期下來，也有助於培養其他良好習慣。雖然該規則尚未經過科學研究正式驗證，但醫學專家多持正面態度。

VedaNu Wellness共同創辦人查歐(James Chao)醫師認為，人類對規律與節奏的適應力高。這項常規能透過提早運動和蛋白質攝取，啟動新陳代謝、維持肌肉量並增加飽足感。

不過，查歐提醒，3×3法則的效益仍有其上限。他估算，3000步大約相當於1.3哩、25到30分鐘的低強度步行，「如果目標是提升最大攝氧量(VO₂ max)或減少內臟脂肪，3000步僅能算是入門。」此外，每個人的需求並不相同，梅寧指出，有些人可能需要更多水分或蛋白質，取決於個人體型、活動量與健康目標。查歐也認為，補水量應依個人情況調整，例如在高溫環境或進行高強度運動時，需求自然需要增加。

如果實踐3×3法則時造成壓力，不妨適度調整，「每個人的體能與營養需求都不同，」梅寧說，「即使沒有完全達標，也沒關係，可以慢慢往目標前進。」讓這套法則更貼合個人生活節奏，例如先從1000步開始，逐步增加。

蛋白質可分散在早餐與上午點心攝取，而非一次吃完。補水亦然，若上午行程緊湊，不必勉強一次喝完三分之一的量。專家指出，關鍵在於建立一個可長期維持的節奏，而不是第一天就精準達標，隨著體能與耐力逐步提升，便會明顯感受到身體的正向變化。

中午前步行3000步有益健康，但如果目標是提升最大攝氧量或減少內臟脂肪，3000...
中午前步行3000步有益健康，但如果目標是提升最大攝氧量或減少內臟脂肪，3000步僅能算是入門。（美聯社）

