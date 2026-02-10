我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

K型經濟… 美已沒有2萬元以下新車 「可負擔危機」另一例

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經銷商擔心，低收入買家正逐漸失去進入新車市場的機會，而較富裕的消費者則撐起銷量。(美聯社)
經銷商擔心，低收入買家正逐漸失去進入新車市場的機會，而較富裕的消費者則撐起銷量。(美聯社)

2024年，美國消費者還能買到三款售價低於2萬元的車型，如今已完全沒有這類選擇。

上月公布的汽車購買支出數據顯示，平價車款的消失可能對消費者造成衝擊：根據考克斯汽車(Cox Automotive)旗下品牌凱利藍皮書(Kelley Blue Book)的資料，去年12月新車的平均售價為5萬326元。汽車資訊網站Edmunds也記錄到創新高的平均價格4萬9466元。

有線電視新聞網(CNN)報導，這兩項估算都顯示，許多買家實際支付的金額遠高於5萬元，且未來仍可能維持在相近水準。

起始售價居高不下，不僅是因為消費者偏好更大、更昂貴的車款。新車價格上升的另一個原因，是平價新車選項逐漸消失。

最近一個明顯的受害者是日產Versa。這款車約20年前上市時，起售價約為1萬2550元，但於去年12月停產。

缺乏低價選擇，可能使許多人無法負擔擁有汽車的成本，這也是美國人正面臨的「可負擔危機」的另一個例子。而豪華車銷售持續成長的對比，則凸顯出所謂的「K型經濟」：富裕族群持續消費，而財務較差的人則面臨困境。

汽車可負擔問題及其對市場的影響，早在疫情期間便已露出端倪。當時因供應鏈中斷，車價大幅上漲。根據Edmunds.com洞察部門總監德魯里(Ivan Drury)表示，到了2025年，日產Versa在10月的估值約為1萬8000元，成為最後一款售價仍低於2萬元的車型。

三菱Mirage於2024年8月停產，售價約1萬8000元；起亞Forte則在2024年3月宣布推出售價更高的K4後，實質上被取代並停產。

這些車款多半在海外生產，當地工資相對較低。川普政府實施的25%進口汽車及零組件關稅，提高了車廠成本。不過，德魯里指出，許多車商吸收了大部分新增成本，因為擔心消費者無法接受漲價、進而延後購車。這些成本很可能讓原本利潤就相當有限的最便宜車型難以為繼。

根據Edmunds的資料，目前市面上最便宜的新車是2026年款的現代Venue，建議售價起跳為2萬550元。

德魯里認為，像Versa這樣的低價車款可能會被車廠從產品線中移除，而其他預算型車款則可能繼續留在市場上。競爭對手如豐田，可能會吸引那些偏好便宜入門車型、而非重視品牌忠誠度的消費者。

經銷商擔心，低收入買家正逐漸失去進入新車市場的機會，而較富裕的消費者則撐起銷量。對於無法負擔新車的人而言，選項只剩下購買二手車或延長自用車輛的使用年限。然而，在缺乏可靠大眾運輸的城市中，可負擔依然是一大挑戰。

根據考克斯汽車(Cox Automotive)的數據，年收入低於7萬5000元的家庭，去年僅占新車銷量的26%，而2019年時為37%。

另一方面，有能力購買新車的高收入族群，現在更傾向選擇高級、體型較大的SUV。年收入超過15萬元的消費者，其新車購買占比超過40%，而2019年約為29%。這樣的差距凸顯出美國「K型經濟」日益明顯的現象。

最後一款售價低於2萬元的車型日產Versa於去年12月停產。(美聯社)
最後一款售價低於2萬元的車型日產Versa於去年12月停產。(美聯社)

低收入 疫情 豐田

上一則

能源價格飆漲 白宮放眼資料中心「自願」協議

下一則

麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返

延伸閱讀

年終獎送小車 孟子義挨酸小氣 也有人讚「神仙老闆」

年終獎送小車 孟子義挨酸小氣 也有人讚「神仙老闆」
歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價4萬1990美元

歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價4萬1990美元
特斯拉這2款車型今年將正式停產…今日5件事

特斯拉這2款車型今年將正式停產…今日5件事
如何騙過安檢？離職空服員冒充機師和員工 詐數百張免費機票

如何騙過安檢？離職空服員冒充機師和員工 詐數百張免費機票

熱門新聞

工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議