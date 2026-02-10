K型經濟… 美已沒有2萬元以下新車 「可負擔危機」另一例

經銷商擔心，低收入買家正逐漸失去進入新車市場的機會，而較富裕的消費者則撐起銷量。(美聯社)

2024年，美國消費者還能買到三款售價低於2萬元的車型，如今已完全沒有這類選擇。

上月公布的汽車購買支出數據顯示，平價車款的消失可能對消費者造成衝擊：根據考克斯汽車(Cox Automotive)旗下品牌凱利藍皮書(Kelley Blue Book)的資料，去年12月新車的平均售價為5萬326元。汽車資訊網站Edmunds也記錄到創新高的平均價格4萬9466元。

有線電視新聞網(CNN)報導，這兩項估算都顯示，許多買家實際支付的金額遠高於5萬元，且未來仍可能維持在相近水準。

起始售價居高不下，不僅是因為消費者偏好更大、更昂貴的車款。新車價格上升的另一個原因，是平價新車選項逐漸消失。

最近一個明顯的受害者是日產Versa。這款車約20年前上市時，起售價約為1萬2550元，但於去年12月停產。

缺乏低價選擇，可能使許多人無法負擔擁有汽車的成本，這也是美國人正面臨的「可負擔危機」的另一個例子。而豪華車銷售持續成長的對比，則凸顯出所謂的「K型經濟」：富裕族群持續消費，而財務較差的人則面臨困境。

汽車可負擔問題及其對市場的影響，早在疫情 期間便已露出端倪。當時因供應鏈中斷，車價大幅上漲。根據Edmunds.com洞察部門總監德魯里(Ivan Drury)表示，到了2025年，日產Versa在10月的估值約為1萬8000元，成為最後一款售價仍低於2萬元的車型。

三菱Mirage於2024年8月停產，售價約1萬8000元；起亞Forte則在2024年3月宣布推出售價更高的K4後，實質上被取代並停產。

這些車款多半在海外生產，當地工資相對較低。川普政府實施的25%進口汽車及零組件關稅，提高了車廠成本。不過，德魯里指出，許多車商吸收了大部分新增成本，因為擔心消費者無法接受漲價、進而延後購車。這些成本很可能讓原本利潤就相當有限的最便宜車型難以為繼。

根據Edmunds的資料，目前市面上最便宜的新車是2026年款的現代Venue，建議售價起跳為2萬550元。

德魯里認為，像Versa這樣的低價車款可能會被車廠從產品線中移除，而其他預算型車款則可能繼續留在市場上。競爭對手如豐田 ，可能會吸引那些偏好便宜入門車型、而非重視品牌忠誠度的消費者。

經銷商擔心，低收入 買家正逐漸失去進入新車市場的機會，而較富裕的消費者則撐起銷量。對於無法負擔新車的人而言，選項只剩下購買二手車或延長自用車輛的使用年限。然而，在缺乏可靠大眾運輸的城市中，可負擔依然是一大挑戰。

根據考克斯汽車(Cox Automotive)的數據，年收入低於7萬5000元的家庭，去年僅占新車銷量的26%，而2019年時為37%。