中威脅日增 國會議員盼盡速通過自駕車法案

Alphabet旗下自動駕駛汽車Waymo呼籲國會盡速通過立法以利產業發展。圖為一輛Waymo自動駕駛汽車在紐約曼哈頓下城測試自駕。(路透)

隨著中國自動汽車業加速在全球市場的布局，讓美國自動汽車製造業Waymo 和特斯拉 (Tesla)飽受競爭壓力，就連朝野國會議員也感受來自中國的威脅，希望盡速通過相關法案，搶得先機。

根據路透報導，聯邦參院商務委員會(Senate Commerce Committee)日前舉行聽證會，主席克魯茲(Ted Cruz)明確指出中國自動汽車產業帶來的競爭威脅：「如果國會不採取行動，我們不會阻止創新，只會將其推向其他地方，中國正在積極部署並推展大規模自動駕駛交通網絡。」

在邁阿密街頭行駛中的Waymo自動駕駛車。(歐新社)

還有民主黨人彼得斯(Gary Peters，密西根州)也強調：「我們知道這項技術是全球汽車產業未來發展的關鍵因素，中國目前大力投資生產自動駕駛汽車，我們必須採取行動，確保世界舞台是美國的創新標準在引領潮流，而非中國。」

Alphabet旗下自動駕駛汽車Waymo呼籲國會盡速通過立法以利產業發展：「美國與中國在自動駕駛汽車領域展開全球性競爭，這是產值高達數兆元的產業，戰略重要性堪比航空業與太空旅行。」同時特斯拉汽車工程副總裁莫拉維(Lars Moravy)書面證詞也強調：「如果美國不在自動駕駛汽車領域搶得先機，將由其他國家、尤其是中國來建立這套技術、標準以及全球市場。」

所有特斯拉電動車均標配自動輔助駕駛功能，但駕駛仍必須隨時保持專注、雙手握住方向盤，隨時準備接管車輛。 (路透)

儘管自動駕駛汽車在全美各大城市日益普及，但全國半數州對自動駕駛汽車制定的法律各不相同，甚至沒有相關規範，導致監管混亂，而且安全性仍有疑慮，國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)上個月宣布對於Waymo無人駕駛計程車在德州奧斯汀(Austin)發生一系列事故展開調查。

值得注意的是，這些事故並非傳統的車禍，而是違規超越暫停的校車。自2025年秋季學期開始至2026年初，奧斯汀獨立學區 (Austin Independent School District)透過行車紀錄器共紀錄了至少24起Waymo計程車超越正在上下學童的校車之違規事件。

Waymo從1月22日開始在邁阿密測試自動駕駛載客服務，已有1萬人報名參加試乘。(歐新社)

Waymo首席安全長佩尼亞(Mauricio Peña)出席聽證會時強調：「我們正與奧斯汀獨立學區(Austin Independent School District)合作，收集不同光照與路況資料將數據導入系統。」並堅稱Waymo自動汽車比人類駕駛更安全：「數據顯示在我們運營的城市發生車禍的機率遠比人類駕駛減少12倍。」