我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

提防一錯誤 以免終身少領社安金

編譯周靜芝／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
建立「我的社會安全」(my Social Security)帳戶，定時查看每年繳納稅款金額，可以避免發生錯誤，影響社安金給付金額。(美聯社)
建立「我的社會安全」(my Social Security)帳戶，定時查看每年繳納稅款金額，可以避免發生錯誤，影響社安金給付金額。(美聯社)

要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機；但同時也需避免犯錯，而這些錯誤有時往往更難發現。

今日美國（USA Today）報導，例如某項可能永久讓領取的社安金減少的失誤，此時有些人可能不知不覺地犯了；值得慶幸的是，一旦察覺，通常能輕鬆修正。

用於繳納社會安全薪資稅（payroll taxes）的收入金額，是決定退休福利金額的主要因素之一，因此政府對此進行嚴密追蹤。個人收入紀錄會列明每年繳納此稅款的金額，可透過建立「我的社會安全」（my Social Security）帳戶查看。

此數據來自國稅局，通常不會有誤，但錯誤仍可能發生，尤其在工作變動或姓名變更時。例如若未告知雇主近期改名，或在填寫新工作文件時弄錯社會安全號碼的某些數字，該年度部分收入可能無法在收入紀錄中與本人連結。

當社會安全局計算退休福利時，這將導致給付金額減少，若全年收入紀錄缺漏，金額可能大幅縮水；但所幸此問題不難發現並修正。

若尚未建立「我的社會安全」帳戶，可先完成註冊。此帳戶可供檢視收入紀錄，記錄中的數字應與當年實際所得收入相符；可參照對應年度的稅務申報表進行核對。

唯一例外的是高收入者，他們可能未就全部收入繳納社會安全薪資稅。若某年度收入超過應稅工資基數，收入記錄將正確顯示該年度的工資基數而非實際收入。

若發現收入紀錄有誤時，需填寫「收入紀錄更正申請表」，連同該年度實際收入證明文件（如稅務申報表或W-2表格）副本一併提交社會安全局。通常須於錯誤資訊所屬課稅年度結束後三年、三個月又十五天內提出申請；但根據錯誤原因，有時逾期仍可申請更正。

退休 社安金 社會安全福利

上一則

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

下一則

男入獄卻恐嚇被害人 法官坦言輕判「大錯特錯」 追加15年刑

延伸閱讀

川普在真實社群說假話？ 訊息來源竟是一則AI生成影片

川普在真實社群說假話？ 訊息來源竟是一則AI生成影片
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
紅藍卡額外保費增 600萬人受影響 高收入長者負擔加重

紅藍卡額外保費增 600萬人受影響 高收入長者負擔加重

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買