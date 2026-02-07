提防一錯誤 以免終身少領社安金

建立「我的社會安全」(my Social Security)帳戶，定時查看每年繳納稅款金額，可以避免發生錯誤，影響社安金給付金額。(美聯社)

要從社會安全福利 中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機；但同時也需避免犯錯，而這些錯誤有時往往更難發現。

今日美國（USA Today）報導，例如某項可能永久讓領取的社安金 減少的失誤，此時有些人可能不知不覺地犯了；值得慶幸的是，一旦察覺，通常能輕鬆修正。

用於繳納社會安全薪資稅（payroll taxes）的收入金額，是決定退休 福利金額的主要因素之一，因此政府對此進行嚴密追蹤。個人收入紀錄會列明每年繳納此稅款的金額，可透過建立「我的社會安全」（my Social Security）帳戶查看。

此數據來自國稅局，通常不會有誤，但錯誤仍可能發生，尤其在工作變動或姓名變更時。例如若未告知雇主近期改名，或在填寫新工作文件時弄錯社會安全號碼的某些數字，該年度部分收入可能無法在收入紀錄中與本人連結。

當社會安全局計算退休福利時，這將導致給付金額減少，若全年收入紀錄缺漏，金額可能大幅縮水；但所幸此問題不難發現並修正。

若尚未建立「我的社會安全」帳戶，可先完成註冊。此帳戶可供檢視收入紀錄，記錄中的數字應與當年實際所得收入相符；可參照對應年度的稅務申報表進行核對。

唯一例外的是高收入者，他們可能未就全部收入繳納社會安全薪資稅。若某年度收入超過應稅工資基數，收入記錄將正確顯示該年度的工資基數而非實際收入。

若發現收入紀錄有誤時，需填寫「收入紀錄更正申請表」，連同該年度實際收入證明文件（如稅務申報表或W-2表格）副本一併提交社會安全局。通常須於錯誤資訊所屬課稅年度結束後三年、三個月又十五天內提出申請；但根據錯誤原因，有時逾期仍可申請更正。