63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

退休族賣房子可能觸發聯邦醫療保險計畫(Medicare)的潛藏陷阱，導致保費變貴，因此最好事先仔細規畫賣房時間點。(美聯社)

對於許多退休族來說，賣房子可能是在工作收入之外能夠獲得的最大筆財富，尤其是持有房屋已經數十年的情況下。然而，賣房子可能觸發俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)一個潛藏陷阱，導致保費 變貴。倘若缺乏妥善規畫，退休族賣房子之後，可能健保開銷因此多出數千元。

紅藍卡計畫與賣房子有關的規定是「收入相關每月調整金額」計算，如果收入超過特定門檻，紅藍卡B部分看診保險(Part B)和D部份(Part D)處方藥物計畫保費便會增加。(美聯社)

紅藍卡計畫包含許多複雜系統，與賣房子有關的規定是「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount)計算。簡稱IRMAA的收費是一種附加費(surcharge)，如果收入超過特定門檻，紅藍卡B部分看診保險(Part B)、D部份(Part D)處方藥物計畫保費便將增加。

在2026年裡，保費變高的門檻為夫妻合併報稅家庭年收入21萬8000元，個人報稅年收入10萬9000元。

IRMAA收費是根據修正後調整總收入(modified adjusted gross income)計算。美國中老年人協會(AARP)指出，資本利得(capital gains)也要包括在收入之內，因此賣房子淨利可能讓收入超過IRMAA門檻。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)分析，1990年代以20萬元購買的房子，如今以80萬元賣出，資本利得很容易變超過IRMAA門檻，導致紅藍卡保費變貴。避開陷阱的最佳之道是仔細規畫賣房時間點。如果未滿63歲且考慮「從大屋改住小屋」(downsizing)，愈早賣房愈有助於完全避開IRMAA門檻。對於年齡較長的退休族，「原地養老」(aging in place)不要賣房則可避免保費變貴的風險。

倘若要賣的房子是主要居所(primary residence)、過去五年至少居住兩年，有資格申請資本利得免稅額。國稅局(IRS)允許個人25萬元、夫妻合併報稅50萬元資本利得免稅額。某些房屋修繕開銷、售屋費用等可列入成本計算，減少應稅收益。夫妻以20萬元買房，花費5萬1000元完成符合規定的修繕，最後以75萬元賣掉房子，淨收益可能低於50萬元而得以免稅。

總而言之，如果過了63歲之後才出售高價格房地產或租賃投資組合，觸發IRMAA門檻的紅藍卡附加費恐怕無法避免，但這個可以視為一次「過路費」，因為接下來幾年收入將恢復正常。