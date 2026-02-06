我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

住房危機到底多嚴重？ 推估缺470萬棟 有學者認為問題根本不存在

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國住房危機到底有多嚴重，沒人說得準，各界推估房屋短缺數量在200萬棟到2000萬棟之間不等，使得如何解決住房問題，更顯困難。圖為加州恩西尼塔斯市一棟興建中的集合住宅。(路透)
美國住房危機到底有多嚴重，沒人說得準，各界推估房屋短缺數量在200萬棟到2000萬棟之間不等，使得如何解決住房問題，更顯困難。圖為加州恩西尼塔斯市一棟興建中的集合住宅。(路透)

美國住房危機到底有多嚴重，各界專家沒人說得準；華盛頓郵報4日報導，推估房屋短缺數量在200萬棟到2000萬棟之間不等，如何對症下藥解決住房問題，更顯困難。

信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)估計美國需要200萬棟新建房屋才能解決住房短缺問題，高盛集團(Goldman Sachs)分析師估計要300萬棟，房地產資訊網站Zillow推算要400萬棟，智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)估算要500萬棟，麥肯錫顧問公司(McKinsey)則說800萬棟。共和黨國會議員則認為，住房缺口約在2000萬棟。另外，某些經濟學者表示，所謂住房短缺的問題根本不存在。

人口普查局(Census Bureau)數據顯示，美國有1億4600萬棟房屋，其中810萬戶屬於「共用」(doubled up)住房，與不是親屬的別人住在同一個房子。

Zillow經濟專家根據共用房屋與房地產市場上可以使用房屋的數量，推算結果是美國還需要470萬棟房子。

報導指出，健康的房地產市場其實需要空置率(vacancies)，空房代表著正在裝修或處於租客、買家更替期間。專家認為健康的空置率約在3%至13%之間。

當住房成本過高的時候，已成年子女通常選擇與父母同住更久。非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，2023年裡，25歲至34歲成年人當中有18%住在父母家裡，1970年代期間比率僅8%。

不過，推算住房短缺問題時，依然出現各種不同答案。共和黨國會議員的推論根據是，土地價值應該占房屋成本20%左右，如果土地太貴將導致房地產市場受到人為限制，若以這個標準看待全國所有郡縣，便出現住房短缺2000萬棟的數字，在這份推算報告裡，北達科他州與西維吉尼亞州幾乎沒有住房短缺問題，加州住房短缺則高達450萬棟。

共和黨國會議員報告結論主張，如果全國各地能全面放寬用地規畫(zoning)與建築規定等限制，房價將可望降低，倘若興建270萬棟房子更可以讓房價壓低到讓500萬名消費者買得起房子。

專家推估，美國還需要470萬棟房子。(本報檔案照)
專家推估，美國還需要470萬棟房子。(本報檔案照)

房地產 共和黨 西維吉尼亞州

上一則

蘋果CEO庫克暗示規畫長期接班布局 對美國移民政策「深感憂心」

下一則

警陷槍戰 亞州公安廳增援直升機墜毀 2死

延伸閱讀

加州國會選區重畫案 最高法院放行 共和黨盼續掌控眾院盤算受挫

加州國會選區重畫案 最高法院放行 共和黨盼續掌控眾院盤算受挫
最高法院放行加州選區重劃 民主黨有望增5席

最高法院放行加州選區重劃 民主黨有望增5席
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象
共和黨南卡州眾議員梅絲被爆料虐待部屬、酗酒、濫用大麻

共和黨南卡州眾議員梅絲被爆料虐待部屬、酗酒、濫用大麻

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留