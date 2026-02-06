租金5年漲28% 「先租後付」分期付款藏陷阱 利息上看三位數…

近五年全美租金大漲28%，愈來愈多租屋族房客採用「先租後付」的租金分期付款服務試圖減輕負擔。(美聯社)

近年來住房成本攀升、收入卻不穩定，「先租後付」(rent now, pay later)的租金 分期付款服務應運而生。

美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)最新數據顯示，近五年全美租金大漲28%，愈來愈多租屋房客採用貸款 機構的租金分期付款服務試圖減輕負擔，專家警告，這類服務與短期貸款相似，利息上看三位數，對財務狀況的影響引爭議。

Flex、Livble以及最近Affirm等公司紛紛推出「先租後付」服務，聲稱可讓租屋族輕鬆管理現金流。但消費者權益團體警告，這類服務很可能讓原已捉襟見肘的預算更形窘迫。

44歲的強納森約兩年前開始使用Flex服務分期付房租，不再像以往在每月月初一口氣付1850元房租，而是分成1日付1350元、15日再付500元，但每月要額外支付服務費14.99元，外加租金總額的1%，附加費用超過33元。

擁有自己的房子是所謂「美國夢」的一部分，但全美約有1.09億人或者4250萬戶家庭租屋而居；人口普查局2024年估計，多數租屋戶每月要將至少30%的收入用於付房租，負擔過重。

「先租後付」服務運作模式是，公司在租金到期日付全額房租給房東，租客則在當月分至少兩期償還。服務商通常會先收服務費，應被視為信貸成本，以強納森為例，每月等於借貸500元、為期兩周，依此推估衍生利息33.49元，換算為年利率 高達172%。

Flex是全美最大房租分期付款服務商之一，其150萬用戶目前每月透過系統約支付20億元房租，多數客戶是信用紀錄較差的低收入租屋者，信用評分中間值604，平均每位用戶每年使用該服務三到四次。

Livble則不收取訂戶費用，但收取30至40元不等手續費用，最終可能相當於約104%至139%年利率。

分期付款業者Affirm本月宣布試行房租分期付款服務，允許客戶將房租分兩次支付。發言人稱，他們不會向房客收取利息或手續費，但可能向房東收費。

另有愈來愈多房東接受信用卡付房租。信用卡新創公司Bilt創立之初便以租屋者為目標客戶；刷卡付房租成本也較高，房東通常會將手續費轉嫁給房客，這些費用約等於房租2.5%至3.5%，如果月租1500元，每月手續費相當於37.5元至52.5元，與Livble和Flex等服務費差不多。