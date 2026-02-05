「小牛蹭娃睡」肯塔基州農場溫馨照瘋傳 網友喊太溫暖

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
索雷爾夫婦的三歲兒子格雷戈里（中），和小牛窩在沙發同睡。兩歲的妹妹睡在沙發另一邊。（美聯社）
索雷爾夫婦的三歲兒子格雷戈里（中），和小牛窩在沙發同睡。兩歲的妹妹睡在沙發另一邊。（美聯社）

肯塔基州索雷爾一家最近在農場遭遇極端低溫，收留一頭剛在嚴寒誕生的小牛犢，結果這頭小牛吃飽喝足，安穩地與主人家兩個年幼孩子一起窩在沙發上，於是女主人拿出手機拍下幾張照片，上傳社交媒體與網友分享。沒想到這組溫馨的照片迅速在網路世界引發熱烈迴響。

美聯社報導，1月24日適逢寒流來襲，梅西·索雷爾(Macey Sorrell)與丈夫坦納(Tanner)在肯塔基州斯特靈山(Mount Sterling)飼養的一頭懷孕母牛竟然就在戶外生下一頭小牛，由於當時低溫僅有華氏個位數，索雷爾回憶當時表示：「牛寶寶完全凍僵了，牠的臍帶看起來像冰棒一樣，完全凍結了。」

去年冬天，索雷爾家飼養的一頭小牛因為凍傷不幸夭折，因此梅西決定這回把牛寶寶帶進屋裡清洗乾淨，保持溫暖：「我們把牠帶進來時，牠身上還結冰，胎盤還在，我把牠擦乾淨後拿出吹風機吹熱，讓牠的毛髮蓬鬆起來。」

當牛寶寶安頓好後，直接躺在沙發並依偎在索雷爾家兩名年幼孩子身邊，梅西表示：「孩子們直接爬到牠身邊，就像這是再平常不過的事情。」其中三歲兒子格雷戈里(Gregory)決定幫牛寶寶取名「莎莉」( Sally)，也是他最喜愛的電影「汽車總動員」(Cars)劇中主角的名字。

梅西表示，對她來說只要有必要，把牲畜帶回家裡是再平常不過的事，因此拍下牛寶寶與孩子共寢的照片後，原本沒有打算分享至社群平台，卻沒料到這組照片上傳後引發眾多網友熱烈回響，梅西強調：「這只是我們日常生活的一部分。」

報導指出，索雷爾夫婦在自家土地飼養約30多頭牛，平常就會時不時地把牲畜帶進屋裡，所以隔天早上就讓「莎莉」回到牧場與牛媽媽團聚，目前健康狀況一切良好。

索雷爾夫婦把剛生下來的牛寶寶帶進屋裡清洗乾淨並餵奶。（美聯社）
索雷爾夫婦把剛生下來的牛寶寶帶進屋裡清洗乾淨並餵奶。（美聯社）

