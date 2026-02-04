用新鮮雪花製成「雪淇淋」 凜冬小確幸 充滿童趣

「雪淇淋」就是把雪與煉奶混合在一起的甜點。(美聯社)

新罕布夏州 醫生莎拉‧克羅凱特 （Sarah Crockett）專精於急診與荒野醫學，她不會明確告訴病人去吃雪，但她經常建議他們多到戶外走走。如果這段戶外時間包含直接吃上一把冰雪，或加點配料做成雪點心，她都非常贊成。

美聯社報導，在達特茅斯-希區考克醫療中心（Dartmouth-Hitchcock Medical Center）任職的克羅凱特說：「停下來，單純的活在當下，用舌頭接住一片雪花，或舀起一些新鮮、潔白、未被踩踏的雪，我覺得這些簡單的小事就能帶來喜悅。」

住在冰雪厚重地區的居民，在看到TikTok上示範的做法後，可能會想動手做幾碗「雪淇淋」（snow cream），也就是把雪與牛奶、糖和香草或是煉奶混合在一起。也有人可能想嘗試「糖雪」（sugar on snow），這是一種像太妃糖般的甜點，做法是將加熱的楓糖漿倒在一盤雪上。

然而，雪看起來潔白無瑕，並不代表一定乾淨到可以食用。科羅拉多州 立大學的雪水文學（snow hydrology）教授法斯納赫特（Steven Fassnacht）表示，由於雪花下落速度較慢，且暴露在空氣中的表面積比雨滴更大，因此會吸附更多雜質。這意味著，落在燃煤電廠或會向空氣中排放微粒的工廠附近的雪，所含的汙染物更多。

克羅凱特也指出，第一波降雪含有最多的懸浮微粒，因此在風暴已經發生一段時間之後，再放置容器收集落雪，是可以採取的一項預防措施。

此外，地面汙染同樣需要注意。避開黃色的雪——可能被尿液或樹皮汙染——是眾所皆知的常識，但同樣重要的是，應遠離被鏟雪車推過的雪，因為那類雪往往混雜了道路用鹽、除冰化學物質以及各種碎屑。

研究雪超過30年的法斯納赫特表示，他是在去年學生做給他之後，才第一次吃到「雪淇淋」。他形容那是一種有趣的體驗，讓他思考的是風味與口感，而不是汙染物，「這是一件充滿童趣的事」。