我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

冬夜難入睡、早晨醒不來 睡眠專家：6招助一夜好眠

編譯周靜芝╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
若日間無法外出，坐在窗邊即可提升專注力、改善情緒與睡眠品質。(美聯社)
若日間無法外出，坐在窗邊即可提升專注力、改善情緒與睡眠品質。(美聯社)

許多人在冬季會發現晚上難以進入夢鄉、或早晨因疲憊而無法清醒，即使那些在夏季從不失眠的人，此時也可能面臨睡眠困擾。睡眠專家波史托克（Sophie Bostock）指出，隨著冬季太陽光照強度減弱，對睡眠造成重大影響。人體所有系統皆依循晝夜節律，使能量、食欲與警覺性在白天達到高峰，並在夜間啟動睡眠與修復機制。光線是協調體內生理時鐘與外界的主要訊號。

波史托克表示，若早晨未能接收充足日光訊號，晝夜節律便可能失調，這意味夜間的褪黑激素會持續作用至上午，導致昏沉感；陽光不足亦可能干擾血清素傳導，加劇情緒低落。所有這些因素都會提升壓力與疲勞。

波史托克說，有科學實證的方法能驅散冬季憂鬱、改善睡眠。

1.以光亮開啟一天

過去幾年，波史托克使用日出鬧鐘(sunrise alarm clock)，在鈴響起前30分鐘逐步增亮光線，幫助她以更充沛的精力醒來；研究證實這能有效減輕晨起時的昏沉感。精神科醫師羅森塔（Norman E Rosenthal）率先運用光療燈(light therapy lamp)治療憂鬱症，每日清晨固定時段照射30分鐘，有助重置生理時鐘；最好在醒來後一小時內進行，關鍵是在早晨固定時段使用。若日間無法外出，坐在窗邊即可提升專注力、改善情緒與睡眠品質。

2.夜間讓雙眼免受光線干擾

夜間建議採用柔和暖光營造「hygge」（北歐用詞，指冬日溫馨愜意）氛圍，褪黑激素分泌通常在就寢前一個半小時啟動，晚餐可點蠟燭、關閉大燈。夜間光線會導致睡眠淺且復原力不足，可考慮使用遮光窗簾或眼罩，有助更易入眠。

3.養成午間散步的習慣

冬季日常活動量減少，意味睡眠「壓力」累積不足，會加重夜間疲勞感；最好培養午間散步習慣。工作日進行戶外活動，即使僅10至15分鐘，也能提升專注力；而接觸自然環境（同樣僅需15分鐘）則可降低血壓與心率，改善心血管健康。額外接觸自然光結合身體活動，能增加提升情緒的腦內啡（endorphins）分泌，更易入睡。

4.適度安排歡樂時光

冬日期間，季節性情緒失調（SAD）者更易受壓力影響加深抑鬱狀態，與親友歡聚對緩解壓力大有裨益；但對派對中的酒精飲品需節制，否則恐影響睡眠。

5.聰明使用暖氣

理想臥室溫度應略低於室溫，多數人適宜約華氏65度（攝氏18度），人體溫度遵循自身晝夜節律，需降低約攝氏1度才能進入深度睡眠。波史托克說，她習慣關閉臥室暖氣並開點窗讓空氣流通。

睡前約一小時沐浴亦大有助益，能促進皮膚表面血液循環，而離開溫暖浴缸時的降溫，亦有助於誘發深度睡眠。

6.規畫用餐內容與時間

新鮮蔬果等富含纖維的營養食物，已被證實有助改善睡眠品質。除飲食內容外，進食時間同樣重要，波史托克建議，將一天的進食時段控制在12小時內，並於睡前至少兩小時停止進食，以確保安穩睡眠。

冬季日常活動量減少，意味睡眠「壓力」累積不足，會加重夜間疲勞感；最好培養午間散步...
冬季日常活動量減少，意味睡眠「壓力」累積不足，會加重夜間疲勞感；最好培養午間散步習慣。(美聯社)

憂鬱症

上一則

美國駐古巴使館提醒僑民留意反美示威 可能缺水斷糧停電

下一則

模擬發射發現燃料外洩 NASA載人登月任務延至3月

延伸閱讀

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機
不是痛才有效 輕壓腳底可緩解症狀 台衛福部啟動「足療癒」人才培訓

不是痛才有效 輕壓腳底可緩解症狀 台衛福部啟動「足療癒」人才培訓
房市泡沬破裂有多慘？專家：中國出現離奇「貸款賣屋潮」

房市泡沬破裂有多慘？專家：中國出現離奇「貸款賣屋潮」
比褪黑激素更有用 這招能克服長途飛行時差

比褪黑激素更有用 這招能克服長途飛行時差

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗