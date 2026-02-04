冬夜難入睡、早晨醒不來 睡眠專家：6招助一夜好眠

若日間無法外出，坐在窗邊即可提升專注力、改善情緒與睡眠品質。(美聯社)

許多人在冬季會發現晚上難以進入夢鄉、或早晨因疲憊而無法清醒，即使那些在夏季從不失眠的人，此時也可能面臨睡眠困擾。睡眠專家波史托克（Sophie Bostock）指出，隨著冬季太陽光照強度減弱，對睡眠造成重大影響。人體所有系統皆依循晝夜節律，使能量、食欲與警覺性在白天達到高峰，並在夜間啟動睡眠與修復機制。光線是協調體內生理時鐘與外界的主要訊號。

波史托克表示，若早晨未能接收充足日光訊號，晝夜節律便可能失調，這意味夜間的褪黑激素會持續作用至上午，導致昏沉感；陽光不足亦可能干擾血清素傳導，加劇情緒低落。所有這些因素都會提升壓力與疲勞。

波史托克說，有科學實證的方法能驅散冬季憂鬱、改善睡眠。

1.以光亮開啟一天

過去幾年，波史托克使用日出鬧鐘(sunrise alarm clock)，在鈴響起前30分鐘逐步增亮光線，幫助她以更充沛的精力醒來；研究證實這能有效減輕晨起時的昏沉感。精神科醫師羅森塔（Norman E Rosenthal）率先運用光療燈(light therapy lamp)治療憂鬱症 ，每日清晨固定時段照射30分鐘，有助重置生理時鐘；最好在醒來後一小時內進行，關鍵是在早晨固定時段使用。若日間無法外出，坐在窗邊即可提升專注力、改善情緒與睡眠品質。

2.夜間讓雙眼免受光線干擾

夜間建議採用柔和暖光營造「hygge」（北歐用詞，指冬日溫馨愜意）氛圍，褪黑激素分泌通常在就寢前一個半小時啟動，晚餐可點蠟燭、關閉大燈。夜間光線會導致睡眠淺且復原力不足，可考慮使用遮光窗簾或眼罩，有助更易入眠。

3.養成午間散步的習慣

冬季日常活動量減少，意味睡眠「壓力」累積不足，會加重夜間疲勞感；最好培養午間散步習慣。工作日進行戶外活動，即使僅10至15分鐘，也能提升專注力；而接觸自然環境（同樣僅需15分鐘）則可降低血壓與心率，改善心血管健康。額外接觸自然光結合身體活動，能增加提升情緒的腦內啡（endorphins）分泌，更易入睡。

4.適度安排歡樂時光

冬日期間，季節性情緒失調（SAD）者更易受壓力影響加深抑鬱狀態，與親友歡聚對緩解壓力大有裨益；但對派對中的酒精飲品需節制，否則恐影響睡眠。

5.聰明使用暖氣

理想臥室溫度應略低於室溫，多數人適宜約華氏65度（攝氏18度），人體溫度遵循自身晝夜節律，需降低約攝氏1度才能進入深度睡眠。波史托克說，她習慣關閉臥室暖氣並開點窗讓空氣流通。

睡前約一小時沐浴亦大有助益，能促進皮膚表面血液循環，而離開溫暖浴缸時的降溫，亦有助於誘發深度睡眠。

6.規畫用餐內容與時間