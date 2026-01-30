報稅新規：加班費、小費免稅 勞工須自行計算

報稅季已從26日開始，直至4月15日止。今年有多項免稅和寬減規定，納稅人填寫1040A稅單前應先注意。(路透)

今年的報稅 季已從26日開始，直至4月15日止。去年川普總統推動的「大又美法」免除納稅人的小費 和加班費收入所得稅，車貸利息可以抵免，65歲以上民眾還可額外獲得6000元扣除額，此外標準扣除額與撫養兒童扣除額也同步提高。

以下是報稅前，必須了解的新規定重點。

華盛頓郵報報導，明年起雇主將使用新的稅務表格來記錄符合免課稅資格的員工小費；但今年勞工必須自行計算金額。從事特定工作的勞工如酒吧調酒師、賭場發牌員、DJ、保母、裁縫等，最多可從應稅所得中扣除2萬5000元的小費，這項扣除不需要逐項申報，但已婚者必須合併申報。年收入超過15萬元(合併申報為30萬元)者，無法享有全額扣除。

須持有社安碼才適用

這項新扣除僅適用於持有社會安全碼的報稅人，部分移民因此無法申請。國稅局 (IRS)估計約有600萬人可申請這項新扣除；國會預算辦公室(CBO)則估計符合資格的民眾今年合計將少繳約100億元的稅款。

勞工加班費也將不再課稅。收入門檻與小費扣除相同，皆為15萬元，但可扣除的總額上限為個人1萬2500元、合併申報2萬5000元。這項同樣要求納稅人必須持有社會安全號碼，且已婚者需合併申報，但不限特定職業。不過並非所有勞工都依法享有加班費，非營利勞工維權團體「全國就業法計畫」指出，依法保證可領加班費的全職月薪勞工比率，已從1970年代約65%降至2024年的15%。即便如此，這仍是新法中成本最高的扣除項目之一，預計將使稅收減少超過320億。

與小費一樣，不論是否逐項申報皆可適用此扣除，今年勞工亦必須自行計算加班費金額，因為國稅局要到下一個報稅年度才會提供相關表格；許多雇主會提供薪資明細協助員工計算可申報金額。

2025年申請的車貸，最多也可扣除1萬元的利息，此項扣除僅適用於最終在美國組裝完成的汽車，可自行查詢是否符合資格；只有調整後總收入低於10萬元(合併申報20萬元)的納稅人才能享有全額扣除。

大又美法也為低至中等收入的長者(個人收入不超過7萬5000元，或合併申報15萬元)增加6000元的扣除額，即使選擇逐項扣除而非標準扣除，這些長者同樣可享有這筆額外6000元的扣除。