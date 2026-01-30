5關鍵提高信評 760分可爭取貸款最低利率

美國消費者平均每人持有大約4張信用卡，但只有四分之一的人800分以上的「卓越」等級信用評分。(美聯社)

個人信用評分愈高，就愈有可能從汽車貸款 到信用貸款的各類融資產品中獲得較優的利率 。然而據消費者信用分析公司益百利(Experian)指出，美國消費者平均每四人大約只有一人擁有800分以上的「卓越」等級評分。專家指出，想得到卓越等級的信用評分，關鍵在於保持優良的付款紀錄。

銀行大都使用Fair Isaac公司所創設的FICO信用評分系統來進行評分。根據FICO，評分在300到579之間，是信用低等(poor)、580到669之間是信用中等(fair)、670到739是信用良好(good)、740到799是信用非常良好(very good)、800到850是信用卓越(extraordinary)。信用等級卓越代表債務人準時還款，並且債務安排合理，能夠享受到放貸機構提供的最低利率。

專家表示，目前擁有800分以上信用卓越等級的消費者比率只有23%，但是在2026年爭取到800分以上的信用評分要比以前任何時候都重要。

電子支付聯盟(Electronic Payments Coalition)指出，川普 總統最近表示要把信用卡利率上限限制在10%，盡管此舉是為替消費者省錢，但是卻會導致放款業者減少放貸，甚至可能取消信用評分在740以下的信用卡。

根據益百利的數據，全美只有2%的人擁有850分的信用評等滿分，不過線上信貸平台LendingTree 的個人財務專家舒茲(Matt Schulz)表示，你其實並不需要拿到最高分，只要超過700分就能解鎖最低利率，當然分數愈高愈好。也有專家指出，只要在760分以上，就能爭取到最低利率。

那麼要如何才能提高你的信用評分？根據益百利指出，FICO的信用評分是取決於五大因素：

．付款歷史紀錄，占評分比率35% ．欠債或信用利用率，占評分比率30% ．信用歷史長度，占評分比率15% ．信貸組合，占評分比率10% ．近期信貸申請，占評分比率10%。

由此來看，付款歷史紀錄是最重要的關鍵因素，因此，堅持準時還款是你爭取高分必須要做到的條件。為了避免延遲還款，專家建議使用自動還款機制。舒茲指出，只要信用卡還款延遲一次，你的信用評分就會被扣50分，甚至更多。

信用利用率是指你已使用的信用占你信用額度的比率，比率太高會被銀行視為可能發生財務危機的警兆，因此信用利用率愈低愈好。益百利稱，信用評分在800到850之間的人，信用利用率平均只有7%。