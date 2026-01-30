我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

5關鍵提高信評 760分可爭取貸款最低利率

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國消費者平均每人持有大約4張信用卡，但只有四分之一的人800分以上的「卓越」等級信用評分。(美聯社)
美國消費者平均每人持有大約4張信用卡，但只有四分之一的人800分以上的「卓越」等級信用評分。(美聯社)

個人信用評分愈高，就愈有可能從汽車貸款到信用貸款的各類融資產品中獲得較優的利率。然而據消費者信用分析公司益百利(Experian)指出，美國消費者平均每四人大約只有一人擁有800分以上的「卓越」等級評分。專家指出，想得到卓越等級的信用評分，關鍵在於保持優良的付款紀錄。

銀行大都使用Fair Isaac公司所創設的FICO信用評分系統來進行評分。根據FICO，評分在300到579之間，是信用低等(poor)、580到669之間是信用中等(fair)、670到739是信用良好(good)、740到799是信用非常良好(very good)、800到850是信用卓越(extraordinary)。信用等級卓越代表債務人準時還款，並且債務安排合理，能夠享受到放貸機構提供的最低利率。

專家表示，目前擁有800分以上信用卓越等級的消費者比率只有23%，但是在2026年爭取到800分以上的信用評分要比以前任何時候都重要。

電子支付聯盟(Electronic Payments Coalition)指出，川普總統最近表示要把信用卡利率上限限制在10%，盡管此舉是為替消費者省錢，但是卻會導致放款業者減少放貸，甚至可能取消信用評分在740以下的信用卡。

根據益百利的數據，全美只有2%的人擁有850分的信用評等滿分，不過線上信貸平台LendingTree 的個人財務專家舒茲(Matt Schulz)表示，你其實並不需要拿到最高分，只要超過700分就能解鎖最低利率，當然分數愈高愈好。也有專家指出，只要在760分以上，就能爭取到最低利率。

那麼要如何才能提高你的信用評分？根據益百利指出，FICO的信用評分是取決於五大因素：

．付款歷史紀錄，占評分比率35%

．欠債或信用利用率，占評分比率30%

．信用歷史長度，占評分比率15%

．信貸組合，占評分比率10%

．近期信貸申請，占評分比率10%。

由此來看，付款歷史紀錄是最重要的關鍵因素，因此，堅持準時還款是你爭取高分必須要做到的條件。為了避免延遲還款，專家建議使用自動還款機制。舒茲指出，只要信用卡還款延遲一次，你的信用評分就會被扣50分，甚至更多。

信用利用率是指你已使用的信用占你信用額度的比率，比率太高會被銀行視為可能發生財務危機的警兆，因此信用利用率愈低愈好。益百利稱，信用評分在800到850之間的人，信用利用率平均只有7%。

利率 貸款 川普

上一則

36歲華女拚副業 「先苦後甘」營收破百萬、每日工作4小時

下一則

金融家慨捐1億元 提供美國奧運選手每人20萬元退休保障

延伸閱讀

宛如鋼鐵人「賈維斯」？AI助理Clawdbot爆紅 資安專家：一般人別裝

宛如鋼鐵人「賈維斯」？AI助理Clawdbot爆紅 資安專家：一般人別裝
日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地
養生只吃深海魚？ 醫學專家：宜多樣化

養生只吃深海魚？ 醫學專家：宜多樣化
H-1B更難抽？申請人與雇主應把握關鍵規畫時機

H-1B更難抽？申請人與雇主應把握關鍵規畫時機

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」