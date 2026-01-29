美版TikTok易主 2億用戶能繼續使用？ 4提問解答疑惑

TikTok在美國易主，是否會改變這款影音應用程式引起關注。（美聯社）

TikTok 在美國易主，會改變這款影音應用程式嗎？

TikTok的中國母公司「字節跳動 」(ByteDance)，22日同意分拆美國版TikTok。根據這項複雜的協議，非中國投資者將持有美國版TikTok約80%的股份，「字節跳動」則保留法律允許的上限股份(19.9%)。

紐約時報列出四大關鍵問題，幫大家分析有何影響。

問題1：我需要下載新應用程式嗎？

不需要。新公司的發言人表示，2億美國用戶可以繼續使用他們現有的TikTok，無需下載新版本。

問題2：演算法會改變嗎？

現在判斷新公司是否會對TikTok備受讚譽的演算法進行任何更改還為時過早。 TikTok的演算法會向用戶推薦源源不絕的內容。根據TikTok在22日的聲明，美國版TikTok將從「字節跳動」取得核心演算法的授權，然後利用美國用戶數據進行重新訓練。

賓州州立大學助理教授科特(Kelley Cotter)表示，「即使是微小的調整，也可能改變用戶體驗。」

問題3：我看到的內容會改變嗎？

根據TikTok聲明，新的美國版TikTok將擁有內容審核的最終決定權，也就是他們可以決定哪些類型的影片可以發布，哪些不可以。例如，目前TikTok禁止各種不當內容，包括仇恨言論、騷擾和虛假訊息。

這種情況可能會在新東家接手後改變。之前特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)2022年收購了X平台（前名推特）後，大幅放寬用戶發布內容的限制。

一些專家擔心，新東家也會更直接影響TikTok的內容。

推出美國版TikTok的原因源自於2024年的一項聯邦法律，旨在將這款應用程式與中國老闆分離，因為擔心北京可能利用TikTok監視美國公民或散播宣傳。喬治城大學法學教授錢德(Anupam Chander)表示，新東家可能擁有同樣的權力。

錢德補充說，「將這個言論平台的所有權轉移到可能與現任總統關係密切的美國企業手中，理論上可能會為假訊息的宣傳提供更大的空間。」

問題4：TikTok在美國易主，會對美國以外的TikTok用戶產生任何影響嗎？