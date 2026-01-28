百萬目標太遠？退休儲蓄先設10萬較容易

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
理財專家指出，複利的威力通常在資產累積到一定規模後才會顯現。（美聯社）
多項調查顯示，多數民眾認為退休至少需要約150萬元的資產，龐大的金額目標反而讓不少人卻步，選擇放棄規畫。已故投資家蒙格(Charlie Munger)生前則提出務實建議：別急著追求百萬，先專注累積第一個10萬元。

今日美國報指出，蒙格1998年在波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)股東會上曾直言，對多數人而言，理財最困難的階段，就是從零存到第一筆10萬元。這段過程往往漫長、痛苦，必須在成果尚未顯現前持續節制開支與儲蓄。然而，一旦跨過這道門檻，壓力會明顯減輕，關鍵就在於「複利」。

複利指的是不僅本金會產生報酬，累積的利息也會再投入計算，愛因斯坦(Albert Einstein)曾將複利稱為「世界第八大奇蹟」。

理財專家指出，複利的威力通常在資產累積到一定規模後才會顯現；投資顧問克拉克(Brad Clark)形容，前期省吃儉用雖然辛苦，但一旦越過臨界點，資產成長速度將明顯加快。

蒙格認為，10萬元正是複利「開始加速」的重要門檻。以年報酬率10%計算，10萬元一年可帶來約1萬元收益，報酬開始「看得見、有感」，也更能激勵投資人持續累積資產。不過他也反覆提醒，存到第一個10萬元並不容易，需要高度自律，在回報有限時仍能堅持，並抗拒即時享樂與比較心理。

從數字來看，即便僅將10萬元放在年利率2%的帳戶中，一年也能產生約2000元利息；若投入股市，例如史坦普500指數(S&P 500)去年年報酬率約17%，一年收益可達1萬7000元，顯著快於單靠薪資儲蓄。

另有年輕的理財顧問指出，考量近30年的通膨，10萬元的實質門檻可能已接近20萬元。

專家強調，重點不在於金額本身，而是及早建立儲蓄與投資的習慣。退休規畫的核心是「時間」，因為時間無法回溯。研究顯示，25歲起連續10年每年投入5000元、報酬率8%，即使之後不再加碼，65歲時資產仍可累積近78萬元；若35歲才開始、連續存30年，最終反而少逾15萬元，差距就在於複利滾動的時間。

理財專家建議，職涯初期即應參與退休帳戶、善用雇主配撥、設定自動扣款並逐年提高存款比率，讓儲蓄成為「不用思考的習慣」。

蒙格表示，這些原則或許不耀眼，卻很重要：量入為出，把儲蓄拿去投資，並保持耐心與紀律；跨過第一個10萬元門檻後，退休之路將相對輕鬆許多。

已故投資家蒙格對退休儲蓄提出務實建議：別急著追求百萬，先專注累積第一個10萬元。（美聯社）

