美加退休社區幫老人戴上VR 體驗返鄉、歐遊、與海豚共游

行動不便的長者在看護人員的安排下，仍可透過虛擬現實顯示器，重拾昔日對旅行的熱情和對刺激的追求。(美聯社)

與許多退休 社區一樣，加州 洛斯蓋圖(Los Gatos)的社區「露台」(The Terraces)為一群無法遠行或進行冒險的老年人，提供了一個寧靜的避風港。現在這些年過八旬或九旬的居民們，在看護人員的安排下，可透過虛擬實境(virtual reality，VR )頭戴式顯示器，重拾昔日對旅行的熱情和對刺激的追求。

老人只需要坐下，戴上顯示器，就能身臨其境地體驗歐洲風情、沉浸於深海海底，或翱翔於驚險刺激的滑翔傘飛行；這些虛擬實境內容是由Rendever公司精心挑選；該公司將這項有時可能會造成社交隔離的技術，轉化成了能幫助提升認知能力和社交聯繫的催化劑，並已經在美國和加拿大800個退休社區開始使用。

有些研究發現，以有限制的觀看虛擬實境內容，能幫助年長者維持並提升認知功能、強化記憶，並促進他們與家人及照護機構中其他住民之間的社交連結。專家指出，這項技術可作為其他活動的輔助，而非取而代之。

2025年稍早，一群「露台」的居民參加了VR體驗活動。他們在觀看由Rendever公司提供的3D內容時，忍不住在椅子兩側擺動雙手，彷彿真的是在一邊划水一邊與一群海豚游泳。「我們竟然可以潛入水下，而且不用屏住呼吸！」81歲的貝爾德(Ginny Baird)在VR潛水體驗結束後興奮地表示。

Rendever的技術還可以幫助老年人，用VR方式重返他們兒時成長的地方；對某些人來說，那是他們幾十年來第一次重新見到自己的家鄉。

84歲的「露台」居民利文斯通(Sue Livingstone)，在一次VR體驗中回到了童年時期所住的紐約市皇后區街區之後，徹底認識到了VR技術的優點。

「這次體驗喚起了所有美好的回憶，」利文斯通表示，「這裡有些人不願走出舒適區；但如果你能吸引他們來體驗這個頭戴式設備，他們可能會發現自己其實是真的很喜歡它。」