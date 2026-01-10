調查：63%美國民眾擔憂退休缺錢 得重返職場

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
在超市兼差的退休婦人。愈來愈多美國人擔心，到達退休年齡後礙於經濟需求，必須重新回到職場，從事全職或兼差工作賺取收入。(美聯社)
理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)去年12月25日報導，愈來愈多美國人擔心，到達退休年齡後礙於經濟需求，必須重新回到職場，從事全職或兼差工作賺取收入。理財專家說，透過壓力測試(stress-testing)了解退休預算實際狀況，有助降低焦慮並為延遲退休預做準備。

全美銀行(US Bank)公布的「2025財富報告」(2025 Wealth Report)顯示，63%美國民眾擔心退休之後還要重出江湖回到職場。不少受訪民眾說，經濟因素無法掌控，財務目標也變得難以捉摸。

史彼格曼財富管理(Spiegelman Wealth Management)創辦人兼財務顧問亞當·史彼格曼(Adam Spiegelman)對新聞周刊表示，美國沒有如同歐洲國家一般的社會安全網，退休計畫要自行準備，民眾對社安金等政府福利計畫不太有信心。

退休存款要靠自己，但美國民眾退休帳戶實際數字，卻與目標出現落差。

富達投資(Fidelity)統計顯示，即將屆滿60歲的X世代(Gen Xers)族群，401(k)退休帳戶平均存款為19萬2300元，IRA退休帳戶平均餘額10萬3952元。理財機構「西北互惠」(Northwestern Mutual)今秋調查研究指出，美國人相信退休生活若要過得安穩，至少要有126萬元存款。

人力仲介平台Indeed Flex調查發現，戰後嬰兒潮世代民眾當中，有88%目前仍在工作，包括全職、兼差或臨時工，已經退休的民眾當中則有23%表示正在考慮打臨工賺取外快。

史彼格曼指出，透過壓力測試了解退休預算實際狀況，有助於降低對晚年財務狀況不確定的焦慮感。他說，客戶一旦花時間動手估算退休之後的收入需求，納入通膨及不同市場因素考量之後，壓力測試結果通常發現自己的條件其實比想像中好很多。

他說，民眾不必一開始就尋求專業人士協助，即使簡單的網路試算器也能派上用場，「有了清楚的計畫，看到實際的金流預估與應便配套，就能把懼怕轉變為理解」。

報導指出，除了對預算進行壓力測試之外，民眾不妨以不同面向思考退休，例如延遲退休、轉為兼差工作、自行創業或創造被動收入，或者搬到生活開銷較低的地點。

伊利諾州一家加油站門上的招聘布告。人力仲介平台Indeed Flex調查發現，已經退休的民眾當中有23%表示正在考慮打臨工賺取外快。(美聯社)

