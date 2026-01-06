打擊DEI原則 司法部以「虛假申報法」調查企業 Google已收函

司法部援引聯邦「虛假申報法」，鎖定招聘、升遷過程採用「多元、公平及包容」原則的企業展開調查，包括威瑞森通訊等公司已收到司法部發函。(美聯社)

華爾街日報報導，司法部 援引聯邦「虛假申報法」(False Claims Act)，鎖定招聘、升遷過程採用「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)原則的企業展開調查，包括谷歌 (Google)、威瑞森通訊(Verizon Communications)等公司都已收到司法部發函，要求資料說明職場多元計畫內容。

「虛假申報法」通常用來查緝欺瞞政府的公司行號，例如承包商向政府虛報施工收費、為服務成本灌水等。司法部援引「虛假申報法」條款啟動的民事調查，鎖定焦點在於聯邦政府承包商招聘過程是否以多元化原則為根據。如果調查發現承包商隱瞞多元化政策將構成對政府詐欺，政府有權追討百萬元計數的款項。

知情人士說，Alphabet旗下的谷歌、威瑞森等公司都已經收到司法部發函要求提供職場計畫資料，同樣被司法部盯上的公司來自多個產業，包括汽車、製藥、國防、公共事業等，其中某些企業代表已經接受與司法部官員面對面詢問。

報導指出，虛假申報調查通常是由吹哨者或政府內部監督組織向司法部檢舉之後啟動，這波DEI調查則是由司法部政務官下令展開，官員認為承包政府案件的企業依然擁抱DEI原則，有觸犯合約規定之嫌。

司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)今年5月在備忘錄中，指示各部門針對以種族、族裔或國籍為根據而對勞工提供差別待遇的私人企業，是否在承包政府案件時涉嫌詐騙 聯邦款項展開調查。

勞工訴訟律師狄克斯特拉(Lisa Dykstra)說，以往從沒見過政府動用打擊虛假申報的權力來查緝可能違反聯邦反歧視法的企業，司法部啟動的這波調查「頗為特殊」。

被司法部以「虛假申報法」為由展開調查的案件當中，醫療詐騙是最常件的案由。

身為全美規模最大類鴉片學名藥製造商之一的梯瓦製藥公司(Teva Pharmaceuticals)，遭控向紅藍卡(Medicare)申報不實藥價，去年以4億2500萬元代價達成和解。

知名軍事承包商雷神技術(RTX)子公司雷神(Raytheon)遭控與國防部商議合約時提供不實成本、報價數據，去年同意以4億2800萬元和解。