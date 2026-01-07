我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

5年內買美製新車 車貸利息扣稅 最高1萬

記者顏伶如／綜合報導
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。(路透)
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。(路透)

新車購買者如果願意購買美國製造的車輛，可以獲得稅務減免，在沉重的車貸負擔下喘一口氣。

國稅局(IRS)2025年12月31日的新聞稿指出，根據財政部與國稅局為「又大又美法」(One, Big, Beautiful Bill)的「汽車貸款利息免稅」(No Tax on Car Loan Interest)條款頒布最新指南，購買美國製造新車的消費者，在2026年可申報最高1萬元的扣稅(tax deduction)。

2020年以來，新車和卡車的價格上漲33%，去年秋季的新車平均價格突破5萬元，新車車貸平均月付760元。消費者將貸款期限延長至八年、九年甚至將近十年，導致利息不斷累積。

「又大又美法」的「汽車貸款利息免稅」適用對象，是2024年12月31日之後購買美國製造(made-in-America)新車做為個人使用的汽車貸款利息。所謂的「個人用途」將僅以納稅人在申請貸款時的使用意圖來認定。這項扣稅不適用於生意用途的車和租賃的車。

國稅局指出，消費者報稅不管採取標準扣除額(standard deduction)或列舉扣減(itemized deduction)，「汽車貸款利息免稅」都是讓應稅收入(taxable income)降低的機會，可以把車貸利息從收入扣除，每年扣除額度上限為1萬元。

符合條款規定條件的車輛包括轎車、休旅車(SUVs)、貨車、皮卡(pickups)以及摩托車，車輛重量要在1萬4000磅以下，只要最後階段的組裝是在美國國內完成，就有資格獲得扣除。

「汽車貸款利息免稅」條款實施期間，是2024年12月31日之後到2029年1月1日之間的報稅年度。

國稅局指出，需要注意的是，條款僅適用於美國製造的新車，汽車最後階段的組裝一定要在美國完成；納稅人申報扣稅時，要確認銀行提供正確的利息數字，以免扣稅出現錯誤。

根據這項新規，納稅人除了在報稅時申請扣除額，並判定車輛是否屬於個人用途之外，幾乎不需承擔其他責任。全美約有3萬5000家放款機構將負責追蹤相關利息，並向國稅局及納稅人申報。

國稅局指出，從現在起到今年2月2日為止，「汽車貸款利息免稅」條款在Regulations.gov網站開放公共評論。

稅表申報汽車貸款利息以獲扣稅的新車，須做為個人用途。(美聯社)
稅表申報汽車貸款利息以獲扣稅的新車，須做為個人用途。(美聯社)

貸款 國稅局 報稅

上一則

「沒總統樣子」川普爆妻子不喜歡他跳舞 自辯「我的確當上總統」

下一則

房產稅飆逾30% 納稅人負擔沉重 多州推動降稅方案

延伸閱讀

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
新車太貴買不起？ 業者推100個月車貸

新車太貴買不起？ 業者推100個月車貸
為美國公民寶寶的「川普帳戶」存款記得填稅務表Form 709

為美國公民寶寶的「川普帳戶」存款記得填稅務表Form 709
國稅局取消網路直接申報 Free File或能派上用場

國稅局取消網路直接申報 Free File或能派上用場

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅（property tax）。（美聯社）

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

2025-12-31 09:51

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火