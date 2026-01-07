5年內買美製新車 車貸利息扣稅 最高1萬

購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。(路透)

新車購買者如果願意購買美國製造的車輛，可以獲得稅務減免，在沉重的車貸負擔下喘一口氣。

國稅局 (IRS)2025年12月31日的新聞稿指出，根據財政部與國稅局為「又大又美法」(One, Big, Beautiful Bill)的「汽車貸款 利息免稅」(No Tax on Car Loan Interest)條款頒布最新指南，購買美國製造新車的消費者，在2026年可申報最高1萬元的扣稅(tax deduction)。

2020年以來，新車和卡車的價格上漲33%，去年秋季的新車平均價格突破5萬元，新車車貸平均月付760元。消費者將貸款期限延長至八年、九年甚至將近十年，導致利息不斷累積。

「又大又美法」的「汽車貸款利息免稅」適用對象，是2024年12月31日之後購買美國製造(made-in-America)新車做為個人使用的汽車貸款利息。所謂的「個人用途」將僅以納稅人在申請貸款時的使用意圖來認定。這項扣稅不適用於生意用途的車和租賃的車。

國稅局指出，消費者報稅 不管採取標準扣除額(standard deduction)或列舉扣減(itemized deduction)，「汽車貸款利息免稅」都是讓應稅收入(taxable income)降低的機會，可以把車貸利息從收入扣除，每年扣除額度上限為1萬元。

符合條款規定條件的車輛包括轎車、休旅車(SUVs)、貨車、皮卡(pickups)以及摩托車，車輛重量要在1萬4000磅以下，只要最後階段的組裝是在美國國內完成，就有資格獲得扣除。

「汽車貸款利息免稅」條款實施期間，是2024年12月31日之後到2029年1月1日之間的報稅年度。

國稅局指出，需要注意的是，條款僅適用於美國製造的新車，汽車最後階段的組裝一定要在美國完成；納稅人申報扣稅時，要確認銀行提供正確的利息數字，以免扣稅出現錯誤。

根據這項新規，納稅人除了在報稅時申請扣除額，並判定車輛是否屬於個人用途之外，幾乎不需承擔其他責任。全美約有3萬5000家放款機構將負責追蹤相關利息，並向國稅局及納稅人申報。