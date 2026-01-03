聯邦砍經費 杜克大學裁員、降薪啟動3.6億撙節計畫

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
位於北卡州德倫市(Durham)的杜克大學，是一所同時經營高等教育與醫療體系的機構。(美聯社)
位於北卡州德倫市(Durham)的杜克大學，是一所同時經營高等教育與醫療體系的機構。(美聯社)

對於同時經營大學與醫療體系的高等教育機構而言，聯邦經費的鬆動直接切斷關鍵收入來源，杜克大學(Duke University)便是其中之一。因應聯邦補助環境劇變，杜克2025年啟動總額3.64億元的撙節支出計畫，成為最早因聯邦經費變動而縮減人力的大學之一，也是刪減預算幅度最大的學校之一。

美聯社報導，杜克大學副校長丹尼爾・恩尼斯(Daniel Ennis)與瑞秋・薩特菲爾德(Rachel Satterfield)去年9月在學術委員會進行簡報指出，該計畫已在2026會計年度為各學院與部門節省2.29億元，校方長期目標是2030年前，將支出基礎縮減3.5億元。為此，校方計畫在未來兩年各再節省4700萬元，2029會計年度再節省3000萬元，隔年再省1100萬元，累計節省3.64億元，超過原定目標1400萬元。

這波裁減源於川普政府的政策變動。去年2月，川普政府有意將透過國家衛生院(NIH)及國家科學基金會(NSF)撥發給大學的研究補助管理費(F&A)比例，從目前60%上限砍至15%。杜克估計，光F&A補助比率調降，每年就將損失約1.94億元補助經費。於是去年3月，杜克校長普萊斯(Vincent Price)宣布啟動撙節支出計畫，措施包括全面凍結聘僱、檢討行政效率及削減非人事成本。他直言，杜克「此刻已不再享有過去仰賴的許多聯邦資源。」

去年4月，杜克再宣布推出自願離職獎勵方案，符合資格員工可享優退補償，最終被通知的939名員工，共有599人接受，占杜克全職員工約5%。根據接受優退方案的員工說法，相關條款涵蓋不同資歷與年資員工，有45天時間決定是否接受，但不得與家人或法律顧問以外的人討論內容，多數補償條款也受保密協議限制。

但由於自願離職人數未達目標，校方在去年8月中旬裁員，約45名員工受影響。裁減行動對校園運作產生明顯影響，醫學院因國家衛生院補助縮減而受創最明顯，不僅關閉瓊斯研究大樓(Jones Research Building)，也針對表現不佳的終身職教授提出降薪方案。

對於裁員過程發生行政部門與教職員出現溝通不順暢，三一學院院長班奈特(Gary Bennett)坦言，校方需要「更清楚、更直接地說明財務與行政運作方式」，同時，杜克校友也聯名致函普萊斯，要求校方抵制川普的「威權式干預」。杜倫市長威廉斯(Leonardo Williams)則表示，杜克應「堅守其價值」。

杜克大學醫學院的藥理研究室。去年2月，川普政府國家衛生院及國家科學基金會撥給大學...
杜克大學醫學院的藥理研究室。去年2月，川普政府國家衛生院及國家科學基金會撥給大學的研究管理費補助比重，將從目前的60%砍至15%。該校估計，每年將因此損失約1.94億元補助。(美聯社)

