聯邦砍經費 杜克大學裁員、降薪啟動3.6億撙節計畫

位於北卡州德倫市(Durham)的杜克大學，是一所同時經營高等教育與醫療體系的機構。(美聯社)

對於同時經營大學與醫療體系的高等教育機構而言，聯邦經費的鬆動直接切斷關鍵收入來源，杜克大學(Duke University)便是其中之一。因應聯邦補助環境劇變，杜克2025年啟動總額3.64億元的撙節支出計畫，成為最早因聯邦經費變動而縮減人力的大學之一，也是刪減預算幅度最大的學校之一。

美聯社報導，杜克大學副校長丹尼爾・恩尼斯(Daniel Ennis)與瑞秋・薩特菲爾德(Rachel Satterfield)去年9月在學術委員會進行簡報指出，該計畫已在2026會計年度為各學院與部門節省2.29億元，校方長期目標是2030年前，將支出基礎縮減3.5億元。為此，校方計畫在未來兩年各再節省4700萬元，2029會計年度再節省3000萬元，隔年再省1100萬元，累計節省3.64億元，超過原定目標1400萬元。

這波裁減源於川普 政府的政策變動。去年2月，川普政府有意將透過國家衛生院(NIH)及國家科學基金會(NSF)撥發給大學的研究補助管理費(F&A)比例，從目前60%上限砍至15%。杜克估計，光F&A補助比率調降，每年就將損失約1.94億元補助經費。於是去年3月，杜克校長普萊斯(Vincent Price)宣布啟動撙節支出計畫，措施包括全面凍結聘僱、檢討行政效率及削減非人事成本。他直言，杜克「此刻已不再享有過去仰賴的許多聯邦資源。」

去年4月，杜克再宣布推出自願離職獎勵方案，符合資格員工可享優退補償，最終被通知的939名員工，共有599人接受，占杜克全職員工約5%。根據接受優退方案的員工說法，相關條款涵蓋不同資歷與年資員工，有45天時間決定是否接受，但不得與家人或法律顧問以外的人討論內容，多數補償條款也受保密協議限制。

但由於自願離職人數未達目標，校方在去年8月中旬裁員 ，約45名員工受影響。裁減行動對校園運作產生明顯影響，醫學院因國家衛生院補助縮減而受創最明顯，不僅關閉瓊斯研究大樓(Jones Research Building)，也針對表現不佳的終身職教授提出降薪方案。