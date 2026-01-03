我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

近萬人排隊想讀麻州職校 想上大學者也慕名而來

記者顏伶如／綜合報導
職業高中學生的焊接實習。麻州一所職技學校的11年級學生表示，相對於就讀一般高中的學生，就讀職業學校能獲得更紮實的基礎。(美聯社)
職業高中學生的焊接實習。麻州一所職技學校的11年級學生表示，相對於就讀一般高中的學生，就讀職業學校能獲得更紮實的基礎。(美聯社)

長久以來，職業技術教育計畫總是被視為把學業成績不佳的孩子分配到藍領工作的管道，但華爾街日報報導，目前麻州幾所最熱門的高中都是職業學校(trade schools)，全州有5000到1萬名之間的學生在排隊等候進入職業高中，就連以後仍計畫要上大學的學生也都慕名而來。從2026年秋季開始，麻州要求職業高中必須針對九年級新生入學實施抽籤制。

在去年某個周二，伍斯特技術高中(Worcester Technical High School)有些學生在校內獸醫診所觀看貓咪如何接受超音波檢查，有些學生練習如何為房子安裝電線、修理熱水器水管，或者修理汽車引擎蓋的凹陷。校方表示，最近幾年候補申請入學的人數，大約在600人至800人之間。

去年5月以畢業生代表(valedictorian)優秀成績畢業於伍斯特技術高中、目前就讀安姆赫斯特麻州大學(University of Massachusetts, Amherst)的18歲校友法托特(Funbi Fatoke)表示，母校像是一所「大家都想去的學校」。

麻州的職業高中制度有百餘年歷史，是全國最古老的職技教育系統之一。如今受到青睞的原因，某些因素是吸引了將來仍考慮上大學的青少年前來就讀。

專業教育平台「先鋒教育」(Pioneer Institute)統計，麻州職業高中招生人數從2011-2012學年度以來，成長大約25%。

對建築工程有興趣的納修巴谷技術高中(Nashoba Valley Technical High School)11年級學生弗格(Matthew Fogg)說：「我覺得這裡可以讓我的大學生涯提早開始。」他表示，相對於就讀一般高中的學生，就讀職業學校能獲得更紮實的基礎。

麻州職校人員協會(Massachusetts Association of Vocational Administrators)表示，全州目前有5000名到1萬名之間的學生在排隊等候進入職業高中。由於職校非常熱門，麻州宣布2026年秋季開始，職業高中新生入學將採取抽籤制。

灣區職業技術高中(South Shore Regional Vocational Technical High School)校長希克利(Tom Hickey)說，多年前開放參觀日都是八年級孩子帶著存疑的父母前來，如今孩子家長都帶著同樣熱忱前來。

目前麻州幾所最熱門的高中都是職業學校，全州有5000到1萬名學生在排隊等候進入職...
目前麻州幾所最熱門的高中都是職業學校，全州有5000到1萬名學生在排隊等候進入職業高中，就連以後還是想上大學的學生也慕名而來。(美聯社)

麻州 華爾街 灣區

上一則

川普一次都沒來過 「總統的高爾夫球場」將改建

下一則

「覺悟」一路同行 僧侶為和平而走66天抵喬州

延伸閱讀

又不抵制了？北京壽司郎跨年夜排隊超3000桌 排6小時才吃上

又不抵制了？北京壽司郎跨年夜排隊超3000桌 排6小時才吃上
手搖飲撻檸進駐桑市 引爆排隊潮

手搖飲撻檸進駐桑市 引爆排隊潮
廣東手搖飲進駐桑尼維爾 引爆排隊潮

廣東手搖飲進駐桑尼維爾 引爆排隊潮
好市多活龍蝦遭劫？近40萬美元貨品消失麻州 驚動FBI介入

好市多活龍蝦遭劫？近40萬美元貨品消失麻州 驚動FBI介入

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
示意圖。（取自123RF）

想增加被動收入？「5種」副業超搶手 年薪上看15萬

2025-12-26 17:35
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位