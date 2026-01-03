近萬人排隊想讀麻州職校 想上大學者也慕名而來

職業高中學生的焊接實習。麻州一所職技學校的11年級學生表示，相對於就讀一般高中的學生，就讀職業學校能獲得更紮實的基礎。(美聯社)

長久以來，職業技術教育計畫總是被視為把學業成績不佳的孩子分配到藍領工作的管道，但華爾街 日報報導，目前麻州 幾所最熱門的高中都是職業學校(trade schools)，全州有5000到1萬名之間的學生在排隊等候進入職業高中，就連以後仍計畫要上大學的學生也都慕名而來。從2026年秋季開始，麻州要求職業高中必須針對九年級新生入學實施抽籤制。

在去年某個周二，伍斯特技術高中(Worcester Technical High School)有些學生在校內獸醫診所觀看貓咪如何接受超音波檢查，有些學生練習如何為房子安裝電線、修理熱水器水管，或者修理汽車引擎蓋的凹陷。校方表示，最近幾年候補申請入學的人數，大約在600人至800人之間。

去年5月以畢業生代表(valedictorian)優秀成績畢業於伍斯特技術高中、目前就讀安姆赫斯特麻州大學(University of Massachusetts, Amherst)的18歲校友法托特(Funbi Fatoke)表示，母校像是一所「大家都想去的學校」。

麻州的職業高中制度有百餘年歷史，是全國最古老的職技教育系統之一。如今受到青睞的原因，某些因素是吸引了將來仍考慮上大學的青少年前來就讀。

專業教育平台「先鋒教育」(Pioneer Institute)統計，麻州職業高中招生人數從2011-2012學年度以來，成長大約25%。

對建築工程有興趣的納修巴谷技術高中(Nashoba Valley Technical High School)11年級學生弗格(Matthew Fogg)說：「我覺得這裡可以讓我的大學生涯提早開始。」他表示，相對於就讀一般高中的學生，就讀職業學校能獲得更紮實的基礎。

