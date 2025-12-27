5熱門郵輪旅遊地 美元換匯最划算、玩得更超值

我的頻道

編譯周靜芝／綜合報導
停泊在墨西哥卡波聖盧卡斯港內的郵輪。目前1美元約可兌換18墨西哥披索，光觀客無論在購物或餐飲消費時都能享受匯率優勢。(路透)
停泊在墨西哥卡波聖盧卡斯港內的郵輪。目前1美元約可兌換18墨西哥披索，光觀客無論在購物或餐飲消費時都能享受匯率優勢。(路透)

郵輪旅行能讓旅客輕鬆探索世界其他角落，若造訪美元匯率處於強勢地位的國家，還能以更少花費獲得更多體驗。旅遊網站Islands選出五個熱門郵輪目的地，可以同等金錢獲得更超值的旅程。

1. 墨西哥

郵輪愛好者都知道，墨西哥是最受歡迎的港口目的地之一，尤其是科蘇梅爾島(Cozumel)。目前1美元約可兌換18墨西哥披索，無論是登岸觀光或造訪卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)、馬薩特蘭(Mazatlán)等熱門景點，都能在購物、餐飲及其他消費享受匯率優勢。需注意的是，許多場所接受美元支付，因此登岸前未必需要兌換貨幣。

2. 多明尼加共和國

多明尼加共和國是最實惠的旅遊地，目前1美元約兌換63多明尼加披索。如同墨西哥，在多明尼加登岸遊覽時，可在餐廳和商店使用美元，在蓬塔卡納(Punta Cana)、普拉塔港(Puerto Plata)等觀光熱點，消費十分便利；但若探索較冷門景點，小販與店鋪多僅接受多明尼加披索。由於當地貨幣兌換流程稍複雜，事先了解相關規範將有助行程規畫；例如多數ATM單筆提款限額為1萬多明尼加披索(約160美元)，若計畫在岸上停留較長時間，建議改至銀行辦理換匯。

3. 南非

若渴望觀賞異國野生動物，並探索美元更強的城市，南非是絕佳選擇。目前1美元約可兌換16.75南非鍰，與墨西哥不相上下。南非最熱門的郵輪目的地為開普敦(Cape Town)，這座「美食大熔爐」的城市近年蛻變為全球頂級美食之都。南非普遍不接受美元支付，因此登岸後需兌換當地貨幣，最佳兌換地點是當地銀行；南非的ATM每日提款限額通常為2000至5000南非鍰(約120至300美元)。

4. 印尼

印尼提供生動的文化與歷史以及絕美風景；峇里島是印尼最熱門的郵輪目的地。最吸引人的是美元在當地極具優勢，1美元約可兌換1萬6725印尼盾。雖然前往印尼的郵輪港口可能稍貴，但岸上行程的花費僅是其他地區的零頭。大城市雖有不少ATM與換匯商店，但銀行仍是最佳兌換場所；切記離境前將印尼盾兌回美元，返國後要兌換將困難許多。

5. 越南

越南是距離美國最遙遠的國家，也是美元購買力最強的國度，目前1美元約兌換2萬6310越南盾。最常見的鈔票面額為2萬、5萬、20萬及50萬越南盾，其中最大面額約等於21美元。建議將美元兌換成越南盾以便利享受餐飲與購買紀念品，並切勿一次兌換過多金額。在越南，銀行是安全可靠的選擇，但也能找到免手續費的黃金珠寶店，最後切記離境前將越南盾兌回美元。

越南 南非 郵輪

