動盪時刻尋慰藉…聖誕歌曲比以往受歡迎 音樂公司賺得響叮噹 

今年聖誕歌曲排行榜上依舊是「老面孔」領軍，包括瑪麗亞凱莉的「All I Want for Christmas Is You」。（美聯社）

無伴奏合唱團「五聲音階合唱團」(Pentatonix)今年將巡演日期提前至感恩節 前，印證了最新的音樂趨勢：在全球面臨成本上漲、就業市場不穩、政局動盪與戰亂之際，聽眾紛紛提前投向聖誕歌曲尋求慰藉。

華爾街日報(WSJ)報導，以無伴奏合唱演繹聖誕經典歌曲聞名的五聲音階合唱團，過去通常在感恩節後才開始巡演，但今年提前至11月8日展開。該團經理莎拉·巴切夫斯基(Sara Baczewski)說，當時仍在猶豫猶他州的民眾是否願意在11月8日購買聖誕音樂會的門票，但這場共計26場的體育館巡演「超級順利」，她說：「這個世界真的很需要這種音樂。」

2019年12月1日，美國Spotify 排行榜前50名中有14首是節慶歌曲，今年同一日，數字已來到30首。到了12月10日，前25名有20首是聖誕主題歌曲。唯一能對抗這波洪流的非節慶歌曲，只有如泰勒絲 (Taylor Swift)的「奧菲莉亞的命運」(The Fate of Ophelia)等重量級作品。

音樂數據分析公司Hit Momentum創辦人貝利(Matt Bailey)指出，「節慶傳統，特別是音樂，在面對生活成本上漲、就業市場不穩、國內政治紛爭與海外戰爭時，為我們提供情感的支柱。」他還提到，在2020年疫情期間，聖誕歌曲的串流量也提前飆升。

Spotify負責北美聖誕歌單的編輯主管克雷恩斯(Talia Kraines)表示，節慶音樂能「讓人感覺自己是群體的一部分，也讓人感到愉快」。今年排行榜上依舊由「老面孔」領軍，包括瑪麗亞凱莉的「All I Want for Christmas Is You」、布蘭達李(Brenda Lee)的「Rockin' Around the Christmas Tree」及渾合唱團(Wham!)的「Last Christmas」，同時也點綴著一些2010年代作品，如亞莉安娜格蘭德(Ariana Grande)的「Santa Tell Me」、小賈斯汀的「Mistletoe」等。

藝人們也樂於投入。音樂經紀人喬納森丹尼爾(Jonathan Daniel)表示，聖誕歌曲「寫起來有趣，而且壓力相對小」，他的客戶包括希雅(Sia)、追隨者合唱團(Train)與Fall Out Boy都曾推出節慶專輯或單曲。聖誕期間，聽眾對不同曲風的接受度也更高。