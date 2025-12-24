8成家庭買「人造聖誕樹」 雖徵關稅難回美國生產

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
顧客在加州一家商店挑選人工造聖誕樹。（美聯社）
美國人造聖誕樹的價格今年上漲10%至15%，儘管因為關稅的影響，讓外界關注美國對海外塑膠聖誕樹的依賴程度並呼籲回國生產，但人造樹製造商表示，大規模生產移往亞洲數十年之後，如今不太可能重返美國。

美聯社報導，今年美國對進口商品加徵關稅，讓人造聖誕樹再次成為焦點。美國聖誕樹協會(American Christmas Tree Association)指出，受新關稅影響，今年人造聖誕樹價格上漲約10%至15%，零售商因此縮減進貨量，仍進口的產品則需負擔更高稅負。即便如此，業者普遍認為，歷經數十年在亞洲生產後，人造聖誕樹不太可能大規模回流美國製造。

「全國樹木公司」(National Tree Co.)執行長巴特勒(Chris Butler)表示，人造樹屬於高度勞力密集產品，還需要燈飾等未在美國生產的零件，而且美國消費者對節日裝飾品的價格非常敏感，他說，「如果在盒子貼上『美國製造』的標籤，但價格貴了一倍也沒用，很難賣得動。」

根據美國聖誕樹協會統計，今年計畫擺放聖誕樹的美國家庭，約80%選擇人造樹，這個比率至少15年來幾乎未變。Balsam Brands執行長哈曼(Mac Harman)指出，許多美國家庭在感恩節就開始布置聖誕樹並持續擺放數周，新鮮砍伐的真樹容易乾枯，而且部分消費者對真樹上的黴菌孢子過敏，於是偏好人造樹。

便利性同樣是關鍵。巴特勒表示，每年售出的人造聖誕樹，有80%已預先裝好燈飾，這是耗時的單調工作，也是生產逐步外移的重要原因之一，從1990年代初期轉往泰國，10年後再移至中國。目前約90%的人造樹產自中國，當地工人時薪約1.5至2元。哈曼指出，川普第一任期、關稅尚未全面實施時，公司曾評估是否能在俄亥俄州生產人造樹，但結論是一棵目前售價800元的樹，若在美國製造，成本將飆升至3000元。

部分人造聖誕樹業者已開始降低對中國的依賴。巴特勒表示，全國樹木公司已於2024年將部分生產轉移至柬埔寨，明年甚至可完全不從中國進貨。

不過，多元化供應鏈仍難以完全避開關稅衝擊。今年4月，川普政府一度威脅對柬埔寨產品課徵49%關稅，後來降至19%。哈曼表示，公司美國的銷售額今年已下降5%到10%，但在德國、澳洲、加拿大與法國則成長10%以上 ，顯示關稅降低美國的需求。

