「阿凡達：火與燼」北美首映票房奪冠 全球吸金3.45億

編譯俞仲慈／綜合報導
阿凡達第三集「火與燼」(Avatar: Fire and Ash)首周上映直衝北美票房冠軍，全球票房累計3億4500萬元，創下今年全球第二高首映佳績。(美聯社)
熱門大片「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)首周上映直衝北美票房冠軍，全球票房累計3億4500萬元，創下今年全球第二高首映佳績，導演卡麥隆(James Cameron)也有望刷新其個人締造的賣座紀錄。

據美聯社報導，「阿凡達」系列問世16年來依然是全球票房保證，第三集「火與燼」北美首周票房進帳8800萬元，海外市場坐收2億5700萬元，是今年唯一首映票房超過「動物方城市2」(Zootopia 2，三天全球票房達4億9720萬元)的新片，隨著聖誕節與新年假期來到，「火與燼」票房有望進一步提升。

不過與2022年「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)相比，「火與燼」聲勢略顯保守，當年「水之道」北美首映票房坐收1億3400萬元，全球票房斬獲4億3500萬元，「火與燼」票房大減35%，同時影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)新鮮度68%，創下該系列電影新低，但好消息是目前口碑不俗，觀眾評分CinemaScore給予A級。

2009年「阿凡達」北美首映票房僅7700萬元，卻連續七周稱霸，全球票房累計高達29億2000萬元，還有「水之道」也是後勁十足，全球總票房突破23億元，電影顧問葛羅斯(David A. Gross)指出：「『 阿凡達 』系列從來不是首映，而是上映後的表現，才是它們穩居影史第二、第三高票房的原因。」

卡麥隆日前受訪透露，「火與燼」的票房表現將是決定第四、第五集是否開拍的關鍵，畢竟「火與燼」製作成本4億元，是影史最貴電影之一，數據公司Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「打造潘朵拉世界不可能省錢，3小時17分鐘的3D史詩鉅作，意味著投入巨額成本、時間與資源，最後期待觀眾願意再次踏上這段旅程。」

另外值得關注的是「火與燼」在中國市場表現亮眼，首周末票房已達5760萬元，超越前兩集在當地首映成績。

聖誕節 三高

