退休後不再「大屋換小屋」 嬰兒潮世代留房給兒女當遺產

愈來愈多戰後嬰兒潮世代老年人沒有在退休之後「大屋換小屋」，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，反而可以少繳一些稅。(美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，愈來愈多戰後嬰兒潮世代老年人，基於稅務考量，沒有在退休 之後「大屋換小屋」(downsize)，而是選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。

從1997年以來，合併報稅 夫妻賣房子獲利超過50萬、個人報稅賣房獲利超過25萬時要繳聯邦資本利得稅，稅率依照個人收入決定，最高稅率為20%，州稅另計。

住在舊金山東部郊區的81歲退休獸醫弗萊明(Duane Flemming)跟妻子柯瑞 (Chris Currie)早就想換住小房子。住了41年、有四間臥室的兩層樓房子如今三個房間都空著，爬樓梯也逐漸變得吃力，他們也想避開昂貴的裝修和維護。

但是房子在過去40年裡增值80萬，如果賣房要繳3萬到6萬的資本利得稅(capital gains taxes)，弗萊明擔心繳稅之後剩餘現金不夠再買新屋，還要考慮花費漸漲的長照開銷。

他說：「不知道未來究竟如何，在增加收入能力有限的情況下，難免會變得更加小心。」

弗萊明夫婦如果繼續住在目前的房子，過世之後，兩個孩子繼承房屋時將以遞增課稅基數(stepped-up tax basis)繳稅，也就是資本利得稅只適用於繼承之後房屋增值的部分，不必負擔父母在世時房子增值的稅務。聯邦遺產稅(federal estate taxes)是在繼承資產達到2800萬時適用，遠遠高於弗萊明夫妻留給孩子的房屋價值。

過去幾年，由於房價大幅上漲，賣房子時必須繳聯邦資本利得稅的比率增加。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)發布的2025年報告指出，美國屋主如果賣房子，有34%將超過個人報稅賣房獲利超過25萬的資本利得稅申報門檻，有10%則超過合併報稅夫妻賣房獲利超過50萬的門檻。

如果繳聯邦資本利得稅根據通膨調整，1997年規定實施時的25萬元門檻，以2024年幣值計算應該放寬到49萬6000元。

資本利得稅負擔日益加重，特別對空巢族而言，長期以來造成所謂的「閉鎖效應」(lock-in effect)，使年長的屋主不願搬遷至更符合自身需求的住宅。

老年人不願賣房，導致年輕人比較難買到大房子。

城市研究所（Urban Institute）研究員、曾經在歐巴馬政府擔任住房政策顧問的派洛特（Jim Parrott）表示，隨著受影響的人愈來愈多，形成「市場卡住」的現象。