4度挑戰 她80歲走完全長2197哩阿帕拉契山徑

編譯陳韻涵／綜合報導
密西根州80歲婦人凱倫伯格9月12日走完全長2197哩的阿帕拉契山徑，成為史上完成這項艱鉅挑戰的最年長女性；示意圖。(美聯社）
密西根州80歲婦人凱倫伯格9月12日走完全長2197哩的阿帕拉契山徑，成為史上完成這項艱鉅挑戰的最年長女性；示意圖。(美聯社）

密西根州80歲婦人貝蒂‧凱倫伯格(Betty Kellenberger)於9月12日走完全長2197哩的阿帕拉契山徑(Appalachian Trail)，成為史上完成這項艱鉅挑戰的最年長女性。

凱倫伯格接受「華盛頓郵報」訪問時表示：「我們常為自己設下太多限制，有時最大的障礙就是不敢起身嘗試。」

對她而言，這趟徒步之旅，不僅是體能考驗，更是毅力與信念的試煉。

阿帕拉契山徑橫跨美國東岸，從喬治亞州延伸至緬因州，是全球知名的長程山徑。

凱倫伯格自小在農場長大，小學時便對這條山徑的壯闊景致深深著迷，但直到退休後才有機會實踐夢想。

她在中學擔任教師40多年，退休前迷上騎自行車，足跡遍及美加各地、紐澳及中國。

2009年退休後，她展開徒步旅行，征服馬丘比丘後，立志挑戰阿帕拉契山徑。根據阿帕拉契山徑保育協會(ATC)統計，嘗試在一年內完成全程徒步者中，僅約四分之一能成功。

凱倫伯格的成就並非一蹴可幾，她2022年首次嘗試時僅靠爬樓梯訓練，走上山徑後途中感染萊姆病、脫水，甚至摔成腦震盪，只得撤退，同行的退役軍人考克斯(Joe Cox)也因摔傷而退出。

2023年她再度出發，卻在近中間點時摔倒，不得不返家休養；更令人悲痛的是，考克斯同年因手術併發症過世，讓她陷入低潮。

2024年，她在完成膝關節置換手術後，決定第三度挑戰，並表示這次是「為考克斯而走」。但天不從人願，海倫颶風於去年9月來襲，她被迫撤離，只能改走北段下山。

今年春季再度上山，補完南段，終於走完全程。

「阿帕拉契山徑保護協會」(Appalachian Trail Conservanc)遊客事務主任摩根‧薩默維爾(Morgan Sommerville)證實，凱倫伯格是目前走完全線的最高齡女性，打破74歲琳達‧範德盧普(Linda Vanderloop)去年創下的紀錄。他說：「在任何年齡完成阿帕拉契山徑全程都令人敬佩，80歲更是厲害。」

凱倫伯格的故事經媒體報導後，激勵許多人踏出家門。她說：「我聽到很多人說，他們因為看到我的故事而離開沙發，開始散步、探索，這讓我非常感動。」

她接下來計畫前往冰島健行，還可能挑戰從南達科他到佛蒙特的「北國國家風景步道」(North Country National Scenic Trail)。她笑說：「只要我還能走，就會一直走下去。」

