不怕天災 休士頓光電「樞紐屋」成鄰居避難所

編譯周芳苑／綜合報導
布朗的住家有太陽能發電設施，成為緊急避難所，當急難來時開放給鄰近居民使用。（美聯社）
布朗的住家有太陽能發電設施，成為緊急避難所，當急難來時開放給鄰近居民使用。（美聯社）

發生天災時處處斷電，但靠太陽能發電的住宅可依舊燈火通明、溫暖舒適。有鑑於此，德州休士頓正在試行「樞紐屋(hub home)計畫」，將有太陽能發電的民宅設為緊急避難所，急難來時開放給鄰近居民使用。

這項試點計畫在休士頓東北部進行，目前共有七個樞紐屋；75歲的朵麗絲．布朗(Doris Brown)的住家是其中一個據點。

布朗的住屋2023年停電時，曾提供給左鄰右舍使用。當晚她快要睡著時鄰居敲門，她往外看發現一片漆黑，她家 卻依舊明亮。布朗馬上邀請鄰居到她家裡，大約15個鄰居湧進她三房、一個半浴室的房子，為手機充電、做飯、洗澡、出門上班上學，還有人留宿一晚。

布朗很高興自己的家能成為鄰居在暴風雨中的避風港。

75歲的布朗在2021年的冬季風暴差點凍死，現在她家是休士頓「樞紐屋計畫」的一個...
75歲的布朗在2021年的冬季風暴差點凍死，現在她家是休士頓「樞紐屋計畫」的一個據點。（美聯社）

樞紐屋計畫原打算啟動30多戶家庭共襄勝舉，但聯邦環保署(EPA)8月取消「全民太陽能」(Solar for All)計畫的70億元，引發多起訴訟。

參與樞紐屋計畫的人士坦言，這項計畫需要社區信任和合作，不過在因應極端天氣但缺乏資源的社區中，能有效建立緊急應變機制。參與休士頓計畫的非營利組織「太陽能團結鄰居」(Solar United Neighbors)德州主管西萊裡奧(Sam Silerio)說，這是提高社區韌性的方法。

樞紐屋的構想源於2021年冬季風暴「烏里」(Uri)；風暴期間，低溫導致德州電網癱瘓五天、246人喪生。停電易造成死亡，患病者無法冷藏藥物或運作維生醫療設備；當時19人因不當使用發電機和烤架取暖而死於一氧化碳中毒。

休士頓東北部非營利組織「西街復原」(West Street Recovery)負責災難準備、組織和營運聯合主任塞勒(Becky Selle)說，他們當時為願意共享資源的居民購買發電機，差一點凍死的布朗挺身而出，將自家提供出來當樞紐屋；該組織還為各樞紐屋增加更多物資如救生衣和皮划艇，並為成員舉辦緊急培訓。「太陽能團結鄰居」則透過管道為這些樞紐屋安裝太陽能板和電池。

「西街復原」主管、住家也是樞紐屋的艾斯畢諾薩(David Espinosa)，在所住街區挨家挨戶的上門介紹自己給有時不太信任的鄰居認識。他說，住家開放給任何有需要的人，但是長者、有小孩的家庭和有健康問題的人優先。他認為即使附近就有收容所，樞紐屋還是很有用，「他們到我家總是比較方便」。

休士頓 德州

