曾被警告無法行走 連體嬰分割10年後跳啦啦隊比賽

編譯周芳苑／綜合報導
2016年4月，德州基督聖體市德里斯科爾兒童醫院(Driscoll Children's Hospital)外科團隊為連體女嬰史嘉莉和希梅娜進行分割手術。當時醫師警告，兩人日後恐怕無法行走。如今這對小姊妹花不但行動自如，還參加州際啦啦隊比賽。(路透)
2016年4月，德州基督聖體市德里斯科爾兒童醫院(Driscoll Children's Hospital)外科團隊為連體女嬰史嘉莉和希梅娜進行分割手術。當時醫師警告，兩人日後恐怕無法行走。如今這對小姊妹花不但行動自如，還參加州際啦啦隊比賽。(路透)

2016年德州一對連體女嬰接受分割手術的新聞，曾經轟動全美。當時醫師警告，兩人日後恐怕無法行走。如今這對小姊妹花不但行動自如，還參加州際啦啦隊比賽，她們的母親擔任總教練。

「時人」雜誌(People)報導，2015年5月埃爾南德斯·安布里茲夫婦生下罕見的同卵三胞胎女兒，但史嘉莉和希梅娜(Scarlett and Ximena Hernandez Ambriz)骨盆相連，另外一個姊妹卡塔琳娜(Catalina)則四肢獨立健全。

隔年4月，德州基督聖體市(Corpus Christi)的德里斯科爾兒童醫院(Driscoll Children's Hospital)外科團隊耗費12小時為這對連體女嬰進行分割手術。手術堪稱成功，但醫生仍警告，分割後的兩姊妹恐怕永遠無法行走。

沒想到，原本被宣判終生無法行走的姊妹兩人如今竟能參加啦啦隊比賽。女孩們的母親西爾維亞·埃爾南德斯(Silvia Hernandez)表示，三姊妹例行性參加啦啦隊比賽，是為了慶祝她們一家人共同走過這段旅程。

西爾維亞接受當地電視台KIII採訪時對醫師們表達謝意，她說，因為醫師的協助，兩個女兒才能行走、跳舞。

西爾維亞形容，女孩們就像重生，她們為其他患有疾病的孩子樹立榜樣，那就是，如果想要什麼，就不要放棄。

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)表示，連體雙胞胎非常罕見，而且大多是女孩。

費城兒童醫院官網提到，連體雙胞胎的發生機率大概是五萬至六萬分之一，其中70%連體雙胞胎是女孩，而且多數胎死腹中。此外，大約75%連體雙胞胎至少會有一部分胸部相連、並且共用器官；假如相連的兩個胎兒各自有獨立器官，手術和存活機率會比兩人共用同一器官的情況來得高，一般來說，共用心臟的連體雙胞胎沒有辦法進行分割手術。

根據克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的說明，連體雙胞胎是由受精後未能完全分離的同卵雙胞胎胚胎所形成。

克利夫蘭診所進一步闡述，在形成同卵雙胞胎(identical twins)的過程中如果出現某些干擾困素，就會出現連體嬰。同卵雙胞胎是由一個卵子和一個精子結合而成的單個胚胎分裂成兩個緊密相連胚胎。如果胚胎分裂發生在受精後12至14天，胎兒各個部分可能會保持連接或連體狀態，而不會是兩個獨立的同卵雙胞胎。

