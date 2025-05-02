CBS：逾400非營利醫院違法向低收入民眾收費

西雅圖的非營利醫院「瑞典醫療中心」。該院因不當向低收入病患收取醫療費用而遭州政府控告，雙方後來於2024年和解，醫院退還2100萬元醫藥費，並免除1.37議員帳單。(美聯社)

全美約有3000家非營利醫院；根據法律規定，若患者無力負擔醫療費 用，非營利醫院須提供免費或優惠醫療服務。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)調查發現，超過400家此類醫院仍向低收入 民眾收費，每年累計超過八億元。

據報導，美國有2600萬人沒有任何醫療保險，他們進一次醫院就可能面臨經濟崩潰的風險。醫療債務是美國人破產的首要原因，影響約41%成年人。

田納西州諾斯維爾(Knoxville)一名年輕單親媽媽路易斯(Alexis Lewis)，多年來她一邊在社區大學進修，希望有朝一日能成為護士，一邊打兩份工勉強維持生計。2018年她因焦慮症前往田納西大學醫學中心(UTMC)急診室就診。UTMC在網站、院所及帳單上列出優惠醫療的資訊，但院方並未口頭告知病患、亦無需確保患者是否了解有資格獲得援助。因為醫院如果未履行其優惠政策，聯邦法律幾乎不能施以任何處罰。

法庭紀錄顯示該年12月UTMC控告路易斯積欠3457元醫療費用；2019年7月路易斯收到民事逮捕令，且須出庭應訊。後來路易斯和UTMC達成協議，從2019年10月開始每月支付20元償還債務、利息7.5%。

協議條款顯示路易斯將終身欠債直到還清為止，但據CBS計算，這筆債永遠還不清，因每月利息金額超過本金還款額。截至2024年7月，路易斯已積欠接近5000元，還說她的薪水在兩個月內被扣押約2200元，最終她同意了每月還150元。UTMC的報稅單顯示，自2020年以來該院試圖向有資格獲得援助的患者收取超過600萬元。

作為照顧窮人的回報，非營利醫院每年可免繳總計約370億元的州、聯邦和地方稅；國稅局(IRS )每三年審查一次醫院的免稅資格。政府稽核處(Government Accountability Office，GAO)2023年報告卻發現，IRS過去10年從未因醫院提供福利不足而撤銷其免稅資格。

該報告作者朱迪(Jessica Lucas-Judy)表示，非營利性醫院的納稅申報表以及IRS監管都需要改進，「我們發現一年內有30家醫院完全沒有報告任何醫療援助的支出，這雖不代表這些醫院沒有提供，但也顯示缺乏透明度。」