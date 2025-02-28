房產被莫名移轉？3招防常見騙局

產權詐欺案件愈來愈普遍，房產所有權遭「產權海盜」以虛假文件，及不正當方式移轉給他人。合法屋主通常要等收到驅逐通知或房產因債務被扣押時才會發現，而不得不透過法律討回公道。(路透)

房產詐騙有許多形式，而據統計「產權詐欺」(title fraud)是種愈來愈普遍的騙局；這些也被稱為「產權海盜」的犯罪分子會提出虛假文件，以不正當方式移轉他人房產所有權。

這種情況通常是騙徒偽造簽名、甚至使用人工智慧，向當地監管單位提交偽造契據。

房地產 律師容克(Dax Junker)指出，這類犯罪的標的物通常是沒有貸款 、屋主未居住或沒有密切監控的房產，騙徒一旦取得產權，就會試圖將房產賣給毫無戒心的買家、以房產擔保取得貸款，或將房產出租。合法屋主通常要等收到驅逐通知或發現其房產因債務被扣押才會發現，不得不透過法律戰來討回公道。

可悲的是，原屋主若要取回所有權，必須讓相關單位發給房產證明書、回復其資產；或需向法院提出訴訟，由法院下達命令，說明誰才是該房產所有人。

避免這類騙局的最好方法，就是防患於未然，以下三種關鍵技巧，可避免耗費畢生心血的房產落入宵小之手。

1.註冊警示通知

屋主可以註冊一些服務，在契據、抵押或其他官方記錄有任何變動時收到通知。這些服務有些需付費，但在註冊付費服務前，可先向當地官員查詢，是否有免費提供的類似警示。例如佛羅里達州，多數郡都允許屋主可在發生任何變化時透過電子郵件獲得警示；只需在該州法院書記官與審計員(court clerks & comptrollers)網站的「公共服務」網頁找到所在的縣，進行設定即可。

正如該網頁上的說明，這樣做可以立即收到警示，「攔截」犯罪分子；有任何未經同意、以屋主名義或房產提交的文件，便可迅速採取行動。

此外，屋主也可為房產設定線上搜尋警示，以確保其不會在不知情的情況下被出售，並請鄰居在發現任何可疑情況時通知你。

購買產權保險對防止詐騙十分重要，避免不必要的損失。購屋時如有申請貸款，貸款機構可能會要求屋主購買產權保險，以保障他們的權益；即使沒有貸款，也該購買屋主產權保險，以保障自身權益。

當屋主購買產權保險時，保險公司會檢查以確保產權沒有任何問題，且所有權是清楚的。一旦有騙徒篡改所購買或擁有的房屋產權，將有保險公司協助支付法律費用，避免損失。

3.保護個人資訊

詐騙者可能會利用網路收集人們的個人資訊，冒充他們並竊取其財產。小心與他人分享個人資料，並確保網路與線上帳戶安全。如果接聽到陌生電話，而對方是聲稱自己來自政府或其他機構的陌生人，先掛斷電話；查詢該企業或政府機構的電話號碼，然後回撥看是否為合法來電。

只要遵循以上提示，就能確保房產安全。