頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

一名網友分享自己日前搭飛機的奇特經驗，他搭乘達美航空 的國內航線時坐頭等艙，一位年長的女士因為身體狀況想和他換位置，但對方因為感到抱歉所以要給這名網友一百元作為補償，網友堅持不收但抵擋不了對方的好意最後還是收下，兩人的互動讓大批網友說是一個溫馨的飛行故事。

紐約郵報（New York Post）報導，網友在Reddit發文，表示自己2月6日搭乘達美航空頭等艙從波士頓飛往亞特蘭大，入座時發現鄰座的老太太無法把行李放到頭上的行李艙，於是他決定幫助她。

這名網友幫助完老太太後坐下，發現對方坐1D的靠窗位，而他則是比鄰的1C走道位；老太太坐下後向網友表示，座位的設計讓她幽閉恐懼症發作，希望能和網友交換座位，她會付給他一百元，網友婉謝老太太的錢，說他很樂意免費換座位，只要他進出座位時老太太不要覺得煩就好。

網友說，老太太很堅持要給他錢，而他則不斷告訴老太太他一點都不介意交換座位，老太太只要繼續把這份善意傳遞下去即可，老太太最終作罷，接下來的航程中，他們聊著彼此的家庭、工作及其他話題。

抵達目的地後，老太太再次表達要付錢的意願，網友仍拒收，但對方說把錢給孩子們，並告訴他們這筆錢是因為做好事獲得的回報，網友只好同意收下，不過他說他不會把老太太的話轉告給孩子，因為他怕孩子們之後只要做好事就期待爸爸給他們錢。

網友們看完貼文後，稱讚換位網友收下老奶奶錢的舉動，兩人互動很溫馨，有人說收下謝禮對給予者來說比收禮者意義更重大，在那個情況下一直拒收反而有點無禮；有人認同老太太的做法，認為當自己麻煩別人時，做點補償能讓心裡舒坦一些，換位者收下一百元完全沒錯， 若他不收，老太太可能會覺得很愧疚。