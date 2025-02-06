我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

稅收優惠、生活便宜 這5州成為新退休天堂

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州溫暖的氣候和健全的醫療基礎設施，吸引退休人士。圖為德州阿蘭薩斯港舉行沙雕比賽。（美聯社）
德州溫暖的氣候和健全的醫療基礎設施，吸引退休人士。圖為德州阿蘭薩斯港舉行沙雕比賽。（美聯社）

微軟MSN入口網站轉載「母親的祕密生活」(Secret Life of Mom)專欄文章報導，面對現實層面的財務挑戰，退休人士正尋找更經濟實惠、稅收更低的州，藉此「放大」儲蓄。

未來十年，退休趨勢將轉變，更多老年人嚮往多元、非常規的環境。

佛羅里達州作為退休天堂的主導地位不再，德州、愛阿華州和北卡羅來納州、新罕布夏州，以及阿肯色州逐漸成為退休人士看好的地點；這五州的生活費不高、州府祭出稅收優惠，另有優質的便利設施，使得美國人的退休地圖正在重畫。

德州：稅收友善、氣候溫暖

德州沒有州所得稅，也不對社安金課稅，向來被退休人士當作首選，其中又以佛里斯科(Frisco)、艾爾帕索(El Paso)和布蘭諾(Plano)等城市因其可負擔性、犯罪率低和充滿活力的社區而受人喜愛。

理財網站GOBankingRates數據指出，前述地區是退休人士的「隱藏寶石」；此外，德州溫暖的氣候和健全的醫療基礎設施，也讓它成為長期退休計畫的強勁競爭者。

愛阿華州以可負擔住房、低犯罪率和優質健保系統而聞名。圖為愛州首府第摩因市區。（美...
愛阿華州以可負擔住房、低犯罪率和優質健保系統而聞名。圖為愛州首府第摩因市區。（美聯社）

愛阿華州：優質健保、生活品質高

愛州已超越佛州，成為退休首選之地，當地以其可負擔住房、低犯罪率和優質健保系統而聞名，讓退休人士得以最大化運用儲蓄。

愛州每月平均生活費約3910元，其中醫療占622元。

Choice Mutual近期研究將愛州列為2024年最適合退休的州，其吸引力在未來十年只會繼續增加。

北卡州的所得稅低於平均值，房屋保險費率具競爭力。圖為位於艾施維爾的北卡羅來納植物...
北卡州的所得稅低於平均值，房屋保險費率具競爭力。圖為位於艾施維爾的北卡羅來納植物園。（美聯社）

北卡羅來納州：平價住房、享受南方魅力

北卡州融合可負擔性和高品質生活，洛麗市(Raleigh)和夏洛特市(Charlotte)的平均住房成本每月不到1500元。

北卡州的所得稅低於平均值，房屋保險費率具競爭力，吸引想平價體驗南方度假氛圍的退休人士。

新罕布夏州：多重稅收優惠、稅率最低

新罕州的稅率在全美墊底，僅5.1%的稅率對退休人士極具吸引力，該州不對社安金徵稅，投資收入的稅率也極低。

阿肯色州：固定收入者的天堂

對於預算有限的退休人士而言，阿肯色州的負擔能力最好，年度生活費約4萬3865元，性價比極高。

該州氣候溫和且有迷人小鎮，平均每月生活開銷約3655元，其中醫療占547元，日用品約392元。

退休 北卡羅來納州 德州

上一則

川普行政命令 分男、女關押跨性別者 被聯邦法院擋下

下一則

禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見

延伸閱讀

部分旅外公民資料未填 社安金遭停 領取人永久地址若在國內不受影響

部分旅外公民資料未填 社安金遭停 領取人永久地址若在國內不受影響
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
禁公務用DeepSeek、小紅書 德州開第1槍 州長：不允中共收集資料

禁公務用DeepSeek、小紅書 德州開第1槍 州長：不允中共收集資料
社安金／社安金不夠？ 4招增收入

社安金／社安金不夠？ 4招增收入

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國