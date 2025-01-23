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「外牆、窗戶不一樣」山火中倖存的房舍 不全憑運氣

記者顏伶如／綜合報導
斷崖山火燒掉馬里布海灘前一整排住宅，但這棟房子未受火襲。(美聯社)
斷崖山火燒掉馬里布海灘前一整排住宅，但這棟房子未受火襲。(美聯社)

洛杉磯野火爆發後，燒毀房屋的隔壁房子卻平安無事的影片，引起世界各地建築師、建造商、防水專家熱烈討論。十多年來在加州推動耐火建材的建築專家弗克納(Greg Faulkner)說，房子有各種可能遭到祝融侵襲，如果能把這些可能減少半數或四分之三，那麼在野火當中倖存下來就不是全憑運氣了，「而是增加倖存機率」。

使用防火技術 建築成本提高

居住在容易發生山林大火地區的民眾，通常都知道靠近房屋的樹木、造景與木頭籬笆都有火災風險。弗克納說，建築師與工程包商則在屋頂、牆壁、窗戶使用較新的防火建材與技術，不過這些措施會讓房屋建築成本提高3%至6%，使用最高防火系數建材，成本甚至要增加10%。

斷崖山火使許多住宅付之一炬，但也有房子保持完好。（美聯社）
斷崖山火使許多住宅付之一炬，但也有房子保持完好。（美聯社）

灰泥加石膏 隔熱效果更好

美聯社報導，倡導防火觀念的專家已經不再使用木質外牆壁板(wood siding)。在依然使用木質外牆壁板的地區，外牆壁板底下要加裝防火隔離，材質通常是石膏(gypsum)，萬一外牆壁板著火，才能減緩熱度傳進屋內的時間。

南加州房屋經常使用具有防火特性的灰泥(Stucco)，在英國從事建築檢查有40年經驗的防火專家塔爾林(Arnold Tarling)指出，這次洛杉磯野火災情當中，使用灰泥的房子似乎倖存機會較大。他說，如果灰泥底下還有一層石膏，隔熱保護效果就更好。

加州艾塔迪那居民史萊特的住家，未受伊頓山火影響。（美聯社）
加州艾塔迪那居民史萊特的住家，未受伊頓山火影響。（美聯社）

窗戶做兩層 阻擋熱氣穿透

山林大火來襲時，熱氣會透過窗戶進入屋內。美聯社分析，有兩層設計的窗戶可以讓熱氣傳進房子的速度大量減緩。建築師薛亞(Richard Schuh)指出，外層玻璃可以保護內層玻璃，直到撐不住而破裂為止。他表示，某些地方建築法令對於雙層設計的窗戶訂有規定。

塔爾林舉例說，馬里布(Malibu)海灘有一棟房子在其他燒毀鄰舍之間安然存在，這棟房子與隔壁房子相鄰的一側並沒有窗戶，如此一來在鄰居房子著火時，阻擋了熱度的穿透。

弗克納設計的房屋，都裝有防火百葉窗(fire shutters)以保護窗戶。

建築師查森(Greg Chasen)日前在社群媒體X上傳照片顯示，他所設計的一棟房子歷經「斷崖山火」之後依然完好，隔壁房屋卻被燒毀。

查森指出，這棟房子的牆壁是防火一小時的等級，也就是牆面靠著火燒，能撐一小時不會起火，屋頂與露台均採用非可燃(non-combustible)建材。

火星入內 家具不助長火勢

查森表示，玻璃窗的多重設計對於防火也有重要影響，野火過後整棟房子主要損壞只有一面外層玻璃窗龜裂，另一面完全碎裂，內層玻璃窗通通沒事。他說，避免火星進入房屋非常重要，否則家具將助長火勢燃燒。

愛達荷州「全國跨部門消防中心」展示兩棟建築物遭祝融，左邊使用防火建材的建築物大致...
愛達荷州「全國跨部門消防中心」展示兩棟建築物遭祝融，左邊使用防火建材的建築物大致無損，右邊使用傳統建材的建築物則被燒毀。（美聯社）

加州 火星 洛杉磯

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