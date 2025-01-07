眼腫喉嚨痛、連打噴嚏三小時 全美多州傳「化學味怪霧」好難受

美國多州出現聞起來有化學臭味的濃霧，引起諸多揣測。示意圖。(路透)

美國12州部分地區民眾表示，從去年(2024)十二月下旬開始感覺到有化學品味道的霧，接觸幾分鐘後就感覺渾身不對勁；專家指出，是自然現象加上一些每年此時常見的病毒夾在其中所致。

每日郵報(Daily Mail)報導，自去年12月下旬起，德州、威斯康辛、愛阿華、馬里蘭、維州、西維州、內布拉斯加、堪薩斯、奧克拉荷馬、北達科他、佛州及明尼蘇達部分地區開始傳出這種神秘霧氣。

各地居民蜂擁上社媒平台貼出影片，解釋自從這種神秘霧氣出現他們地區後，自己發生的各種症候，如咳嗽、喉嚨痛、便秘、眼睛痛、無精打采、沒胃口、腸胃問題。

有位佛州居民表示，自己去加油站約10分鐘，碰到這種霧氣，就開始覺得不舒服，「大約一個小時後，我一直打噴嚏約莫三個小時，眼睛都腫起來；全身發燙，感覺發燒了，胃部絞痛」。

@david_bamber It tastes and smells like after setting off a lot of fireworks. That sulfur smell. Anyone else expereicning something like this? Kinda freaking me out. ♬ original sound - It’s all a dream

有位TikTok 用戶「Rusky」在影片裡說自己碰到的症狀有喉嚨痛、咳嗽、疲倦、無精打采，現在還沒好，而這一切都是碰到那種霧的關係。

佛州居民荷莉‧盧卡斯(Holly Meyer Lucas)也貼影片表示，自己病了兩周左右，現在眼睛痛得要死，佛州以往有過這種霧，但絕對不正常。說這種霧不比尋常是因為氣味難聞，同時顯然有白色顆粒在空氣中盤旋。

雖然眾說紛紜，但專家已表示，一切證據均指出，這些「致病」的霧氣是自然天氣事件，伴同一年此時特別常見的多種病毒，同時發生。

人們描述霧氣裡的化學品味道，是因為地球表面受汙染的空氣，如車排廢氣、工業廢氣其他空飄化學物所致。

華盛頓大學大氣科學家胡澤爾(Rudolf Husar)曾撰文說，濃霧形成時，硫氧化物、氮氧化物被濃霧的小水滴給「擒住」；在潮濕的空氣裡臭味會更強，是因為小水滴包住讓人覺得臭的分子，容它們逗留得更久、更集中。

很多研究都指出，濃霧可以導致呼吸道問題，如咳嗽、呼吸急促、胸痛及氣喘，尤其是有哮喘病的人。