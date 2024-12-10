「CAR T細胞」免疫療法 抗癌新利器 前總統卡特治癒歡度百歲

前總統卡特十年前被診斷罹患皮膚癌，而且壽命所剩無幾，所幸拜免疫療法之賜，得以在今年10月歡度百歲大壽。(路透)

前美國總統卡特(Jimmy Carter)十年前被診斷罹患皮膚癌，而且壽命所剩無幾，所幸拜免疫療法之賜，得以在今年10月歡度百歲大壽，隨著科技進步，免疫療法已經是醫界最成功的抗癌利器。

根據今日美國報(USA Today)報導，1984年羅森伯格(Steven Rosenberg)擔任「國家癌症 研究所」(National Cancer Institute)外科主任，接觸到一位病人曾經因為癌症末期癌細胞 轉移，出現嚴重感染與高燒症狀，卻突然治癒的奇蹟。

激發羅森伯格的靈機，鎖定免疫系統T細胞，透過一種名為IL-2細胞因子促進T細胞生長，提高患者免疫活性，達成消滅癌細胞的效果。可惜從1980年至1984年，接受實驗療法的66名癌症患者無一存活。

直到第67名患者，當時33歲海軍女軍官琳達·泰勒(Linda Taylor)因皮膚癌晚期轉移性黑色素瘤，被宣告死期將至。但是羅森伯格不放棄，為泰勒培養數十億個T細胞再輸入體內，反覆注射超過一般劑量的IL-2，加速免疫系統運作。

羅森伯格回憶說：「琳達很堅強，沒有幾個人能夠承受嚴重的副作用。」2014年泰勒受訪時坦承：「我只是一天、一天地堅持下去，我不記得自己曾經想要放棄。」

結果一個月後，泰勒腫瘤 切片發現癌細胞逐漸死亡，三個月後腫瘤逐漸縮小、最後消失。

1985年羅森伯格領導的研究小組在「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)發表論文強調：「這是人類首次透過免疫療法消滅癌細胞。」宣稱25名藥石罔效的癌症患者當中，有11位患者癌細胞完全消失。

聯邦食藥局(FDA)1992年核准IL-2用於抗癌的免疫療法；如今醫界推出名為「嵌合抗原受體T細胞」(chimeric antigen receptor T cell，CAR T cell)療法，從病人血液分離出T細胞，進行基因改造，讓T細胞嵌合可辨識和擊殺癌細胞的抗原受體，最後再將改造後的T細胞用點滴注射進入病人體內。