我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

南卡州府銀行帳戶 莫名多出18億元

編譯周芳苑／綜合27日電
南卡羅來納州政府莫名其妙多出一個存款高達18億元的銀行帳戶；對於錢從哪裡來、要用在哪裡，官員們完全摸不著頭緒；州參議會已為此成立專案小組展開調查，結果出爐前將暫不動用這筆鉅款。(路透)
南卡羅來納州政府莫名其妙多出一個存款高達18億元的銀行帳戶；對於錢從哪裡來、要用在哪裡，官員們完全摸不著頭緒；州參議會已為此成立專案小組展開調查，結果出爐前將暫不動用這筆鉅款。(路透)

南卡羅來納州政府莫名其妙多出一個存款高達18億元的銀行帳戶；對於錢從哪裡來、要用在哪裡，官員們完全摸不著頭緒；州參議會已為此成立專案小組展開調查，結果出爐前將暫不動用這筆鉅款。

共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)向公眾保證「沒有金錢損失」。據悉，這個銀行帳戶似乎是2010年代末期電腦系統升級導致州府一連串會計問題的結果。

南卡州參議會針對這一大筆資金成立調查小組；主導者共和黨籍州參議員格魯姆斯(Larry Grooms)形容，這種情況就好像走進銀行，銀行經理說金庫裡有很多錢，只是不知道錢是誰的。

負責調查的會計師仍在試圖釐清整個混亂局面。議員表示，每當州政府帳簿出現問題時，資金就會從某個地方轉移到一個有助於平衡的帳戶。

共和黨籍財政廰長洛夫蒂斯(Curtis Loftis)也是一頭霧水，不知資金來龍去脈，僅表示這筆錢為州府賺進約2億元利息。

他認為，資金流向資訊不明是總審計長蓋恩斯(Brian Gaines)的錯。

洛夫蒂斯本月稍早說，蓋恩斯「試圖將清理混亂的責任轉嫁給財務主管」。

洛夫蒂斯和蓋恩斯互踢皮球，兩人都被傳喚到格魯姆斯主導的工作小組面前。格魯姆斯指出，目前，蓋恩斯已針對議員調查過程中所提全部問題做出回答，洛夫蒂斯則沒有。

麥馬斯特州長表示，這筆18億元資金在確認是否有其他用途之前，暫時不會動用；他說，「這是一大筆錢，沒有必要著急花掉。」

共和黨 南卡羅來納州 參議員

上一則

川普回鍋白宮恐修美日安保條約 施壓日本也要保衛美國

下一則

教師待遇差紛求去 多州加薪留人

延伸閱讀

南卡州府銀行帳戶莫名多出18億 官員無頭緒互推責任

南卡州府銀行帳戶莫名多出18億 官員無頭緒互推責任
AP民調：川普若回鍋白宮 民主黨人過半「憤怒恐懼」

AP民調：川普若回鍋白宮 民主黨人過半「憤怒恐懼」
州府新財年預算 4月1日截止前難達協議

州府新財年預算 4月1日截止前難達協議
報告：加州減排難達標 州長否認

報告：加州減排難達標 州長否認

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
趙安吉。(家人提供)

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

2024-03-21 12:14
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅