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起訴川普兩案聯邦特檢官史密斯 請辭

記者顏伶如／綜合報導
負責調查川普企圖推翻2020年大選結果，以及從白宮擅自帶走機密文件等兩大案件的特別檢察官史密斯，在川普重新執政前夕，交出調查報告，黯然辭職。(路透)
負責調查川普企圖推翻2020年大選結果，以及從白宮擅自帶走機密文件等兩大案件的特別檢察官史密斯，在川普重新執政前夕，交出調查報告，黯然辭職。(路透)

司法部11日表示，特別檢察官史密斯(Jack Smith)交出總統當選人川普的案件調查報告之後，已經請辭。美聯社報導分析，史密斯辭官早在外界預料之中，因為川普即將再度執政，史密斯完成的調查報告未來幾天能否真的公布，成了未知數。史密斯辭官距離川普1月20日就職典禮僅十天。

司法部11日在遞交法院的聲明中說，史密斯已於10日請職。史密斯原本負責川普遭控從白宮擅自帶走機密文件到佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所、企圖推翻2020年大選結果兩件犯罪調查。川普贏得2024年大選之後，史密斯便向華府特區聯邦區域法院聲請撤銷起訴。

美聯社報導，史密斯與調查團隊為這兩起案件完成的調查報告何去何去，目前無法確知。

司法部原本計畫在拜登政府任期最後幾天公布史密斯調查報告，但川普辯護律師向聯邦法院聲請暫時禁止令獲准。「密件門」共同被告前任川普助理諾塔(Walt Nauta)、海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)則向法院指出，公布調查報告將造成未審先判的不公處境。

司法部先前指出，只要諾塔、狄奧利維拉起訴持續進行，「密件門」案調查報告將不公布。佛州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)2024年7月撤銷「密件門」案，史密斯團隊針對諾塔、狄奧利維拉起訴項目提出上訴，聯邦上訴法院迄今仍未裁決。

聯邦檢察官表示，川普干預2020年大選的調查報告仍按原訂計畫公布。檢方10日向亞特蘭大聯邦第11巡迴上訴法院提出緊急動議，請求解除甘農避免調查報告任何內容公開的禁止令。

聯邦檢察官11日也對甘農禁止令提出申訴指出，甘農無權阻擋調查報告公開。甘農則下令檢察官在12日之前提交補充意見書。

川普律師團向聯邦上訴法院提出緊急動議要求擋下川普干預2020年大選調查報告，9日晚間遭到法院駁回。不過，聯邦上訴法院並未針對甘農禁止令做出裁定。

司法部向聯邦上訴法院指出，甘農禁止令「嚴重錯誤」。司法部指出，司法部長是經過參院認命的首長，賦予督導所有司法部人員的權限，因此有權決定是否公布部屬完成的調查報告。

川普 司法部 佛州

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