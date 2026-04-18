我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

避開反疫苗者 川普提名流感專家掌CDC

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統16日提名前公共衛生局副局長艾瑞卡‧施瓦茲出任聯邦疾病防治中心主任，試圖...
川普總統16日提名前公共衛生局副局長艾瑞卡‧施瓦茲出任聯邦疾病防治中心主任，試圖重建公眾對此聯邦衛生機構的信任。(聯邦衛生及公共服務部)

川普總統16日提名艾瑞卡‧施瓦茲(Erica Schwartz)出任聯邦疾病防治中心(CDC)主任，另宣布三名副手名單，試圖重建公眾對此聯邦衛生機構的信任。

川普16日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布提名施瓦茲出任CDC主任，讚施瓦茲「真是個明星！」整個提名團隊具備「恢復CDC科學黃金標準所需的知識、經驗和頂尖學位」。

華盛頓郵報報導，施瓦茲是退役海軍少將，曾任海岸防衛隊總醫官，擁有醫學、法律和公共衛生三個學位，而且是名流行感冒專家。她曾在川普第一任期擔任聯邦衛生及公共服務部(HHS)公共衛生局副局長( Deputy Surgeon General)，她的提名人事需要經過國會參院確認。

川普另提名的三人與職位分別是，沃爾瑪(Walmart)前高層斯洛凡斯基(Sean Slovenski)出任CDC副主任兼營運長；德州衛生專員、傳染病醫生珍妮佛‧舒佛德(Jennifer Shuford)被任命為CDC副主任兼醫療長；曾代理聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長職務的莎拉‧布倫納(Sara Brenner)擔任公共衛生資深顧問。

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)對川普的CDC人事安排表示歡迎，形容那是「非凡的團隊」。他說：「我認為這個新團隊真的能夠徹底改變CDC，使其重回正軌。」

川普此次提名刻意避開甘迺迪陣營的反疫苗路線，知情人士透露，施瓦茲若獲參院認可，將獲得充分自主管理CDC的權力。

先前曾有多名具公衛背景的被提名人因為要求擺脫甘迺迪的干涉，要求CDC獨立運作而未獲准。

不過，小羅勃甘迺迪的盟友、疫苗訴訟律師希瑞(Aaron Siri)透過社群「X平台」發文，批評提名施瓦茲「可能會是一場災難」，列舉她主導新冠疫苗部署並強制軍人接種疫苗的事蹟，指施瓦茲「缺乏領導CDC的基本道德」。

傳染病醫生、甘迺迪非正式顧問克勞斯納(Jeffrey Klausner)則認為政治風向轉變，「人們意識到，大多數人都希望獲得安全且有效的疫苗，而反疫苗的政治策略行不通。」

FDA CDC 川普

上一則

變速箱不安全 福特召回140萬輛F-150皮卡

下一則

ICE代理局長里昂斯5月離職 轉任私企

延伸閱讀

傾向回歸傳統公衛路線 川普擬提名史瓦茲掌CDC

傾向回歸傳統公衛路線 川普擬提名史瓦茲掌CDC
不是諾羅 新輪狀病毒肆虐北加 幼童感染攀升

不是諾羅 新輪狀病毒肆虐北加 幼童感染攀升
CDC暫停狂犬病、猴痘等20多種「實驗室檢測」

CDC暫停狂犬病、猴痘等20多種「實驗室檢測」
舊金山現首例I型猴痘 比2022年流行的病毒株更易引發重症

舊金山現首例I型猴痘 比2022年流行的病毒株更易引發重症

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇