避開反疫苗者 川普提名流感專家掌CDC

川普總統16日提名前公共衛生局副局長艾瑞卡‧施瓦茲出任聯邦疾病防治中心主任，試圖重建公眾對此聯邦衛生機構的信任。(聯邦衛生及公共服務部)

川普 總統16日提名艾瑞卡‧施瓦茲(Erica Schwartz)出任聯邦疾病防治中心(CDC )主任，另宣布三名副手名單，試圖重建公眾對此聯邦衛生機構的信任。

川普16日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布提名施瓦茲出任CDC主任，讚施瓦茲「真是個明星！」整個提名團隊具備「恢復CDC科學黃金標準所需的知識、經驗和頂尖學位」。

華盛頓郵報報導，施瓦茲是退役海軍少將，曾任海岸防衛隊總醫官，擁有醫學、法律和公共衛生三個學位，而且是名流行感冒專家。她曾在川普第一任期擔任聯邦衛生及公共服務部(HHS)公共衛生局副局長( Deputy Surgeon General)，她的提名人事需要經過國會參院確認。

川普另提名的三人與職位分別是，沃爾瑪(Walmart)前高層斯洛凡斯基(Sean Slovenski)出任CDC副主任兼營運長；德州衛生專員、傳染病醫生珍妮佛‧舒佛德(Jennifer Shuford)被任命為CDC副主任兼醫療長；曾代理聯邦食品暨藥物管理局(FDA )局長職務的莎拉‧布倫納(Sara Brenner)擔任公共衛生資深顧問。

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)對川普的CDC人事安排表示歡迎，形容那是「非凡的團隊」。他說：「我認為這個新團隊真的能夠徹底改變CDC，使其重回正軌。」

川普此次提名刻意避開甘迺迪陣營的反疫苗路線，知情人士透露，施瓦茲若獲參院認可，將獲得充分自主管理CDC的權力。

先前曾有多名具公衛背景的被提名人因為要求擺脫甘迺迪的干涉，要求CDC獨立運作而未獲准。

不過，小羅勃甘迺迪的盟友、疫苗訴訟律師希瑞(Aaron Siri)透過社群「X平台」發文，批評提名施瓦茲「可能會是一場災難」，列舉她主導新冠疫苗部署並強制軍人接種疫苗的事蹟，指施瓦茲「缺乏領導CDC的基本道德」。

傳染病醫生、甘迺迪非正式顧問克勞斯納(Jeffrey Klausner)則認為政治風向轉變，「人們意識到，大多數人都希望獲得安全且有效的疫苗，而反疫苗的政治策略行不通。」