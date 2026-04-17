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被認定具工作能力、沒14歲以下子女 5/1起領不到糧券

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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川普團隊大幅修改糧食券、白卡等規定，圖為緬因州一處農貿市場標明接受糧食券。(美聯...
川普團隊大幅修改糧食券、白卡等規定，圖為緬因州一處農貿市場標明接受糧食券。(美聯社)

受到川普總統及國會共和黨在預算法案中推動的政策調整影響，伊利諾州州長普立茲克辦公室指出，約有15萬名伊利諾州居民或自5月1日起失去聯邦糧食補助(SNAP)，主要波及對象為18至64歲、身體與心理被認定具備工作能力、沒有14歲以下子女、且未符合任何豁免條件的「可工作無扶養責任成人」(Able-Bodied Adults Without Dependents，ABAWDs)，上述族群如未遵守聯邦工作要求，補助將被取消或受限。

州府說明，這項變動擴大了ABAWDs的適用範圍，使更多原本符合補助資格的民眾被納入必須遵守聯邦工作要求的族群。

根據新規，ABAWD族群在未滿足工作條件的情況下，僅能在三年內累計領取最多三個月的SNAP福利。該政策已於2月1日正式生效，而5月1日則被視為關鍵執行節點，屆時未能提出工作、訓練、志願服務或豁免證明的申請者，可能被中止補助資格。

州府進一步說明，這些受影響族群若自2月1日起未能每月完成至少80小時的工作或相關活動，例如有薪工作、參與核准職訓計畫或從事志願服務，都將被視為未符合規定。另方面，每月收入達935元者，在部分情況下仍可能符合資格。

普立茲克對此批評指出，在生活成本持續上升的情況下，聯邦政府反而收緊糧食補助，恐加劇弱勢族群的生活壓力。他說，美國社會過去數十年仰賴相關糧食援助制度以避免飢餓，如今政策調整可能對依賴補助的家庭造成直接衝擊。

州政府也呼籲受影響民眾盡速透過官方線上工具確認自身資格狀況，並利用州府提供的相關資源網站進行查詢與申請協助。根據州政府估計，目前約15萬名可能受影響的ABAWD受助者尚未完成相關工作或豁免文件提交，因此可能在期限到期後面臨補助中止的風險。

5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食券補助。(美聯社)
5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食券補助。(美聯社)

川普 聯邦政府 伊利諾州

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