中國海能達竊密摩托羅拉 芝加哥聯邦法院判罰5000萬

快訊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
摩托羅拉解決方案公司總部位於伊州。(取材自摩托羅拉解決方案公司官方臉書)
芝加哥聯邦法官日前裁定，中國電信設備公司海能達通信股份有限公司(Hytera Communications Corp. Ltd.)因共謀竊取伊利諾州企業摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions Inc.)的專有技術，被判處5000萬元罰款。

根據法院文件，海能達自2006年起招募並聘用摩托羅拉員工，指示他們在未經授權的情況下帶走該公司專有及商業機密資訊。這些被竊取的資料涉及摩托羅拉多年研究與設計開發的數位行動無線電(Digital Mobile Radio)技術。

檢方指出，相關工程師利用竊得的資訊，包括原始程式碼，為海能達開發產品，使公司得以用遠低於摩托羅拉研發成本的方式推出競爭產品，並在2006年至2020年間於數位無線電市場與摩托羅拉競爭。

海能達去年已在伊利諾州北區聯邦法院承認一項「共謀竊取商業機密」的刑事罪名。聯邦地區法官塞普(John J. Tharp, Jr.)本月5日宣判，除5000萬元罰款外，還判處海能達五年緩刑。緩刑條件包括建立並維持有效的企業合規制度，並每年向政府提交相關報告。

此外，法官也裁定海能達需支付約2億1400萬元的賠償金，但可扣除此前因民事判決已支付的相關款項。

伊利諾州北區聯邦檢察官布特羅斯(Andrew S. Boutros)與聯邦調查局(FBI)芝加哥辦公室負責人德波德斯塔(Douglas S. DePodesta)共同宣布此項判決。司法部國家安全司反間諜與出口管制部門也協助調查。政府方面由伊州北區助理聯邦檢察官皮博迪(Thomas P. Peabody)與莫里塞特(Wesley A. Morrissette)負責起訴。

案件中另有七名海能達員工於2021年在芝加哥聯邦法院遭大陪審團起訴，被控參與竊取摩托羅拉技術。其中郭世雄(Gee Siong Kok，音譯)已於2022年承認共謀竊取商業機密罪名，並同意配合政府調查，目前仍等待宣判。其餘六名被告已被簽發逮捕令，但尚未到案。

芝加哥 伊利諾州

任天堂對川普政府全球關稅提告 要求退還所有關稅並加利息

