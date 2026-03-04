我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

兩黨今在3州黨內初選 成期中選舉風向球

記者顏伶如／綜合報導
一名男子3日在北卡羅來納州教堂山(Chapel Hill)參加該州初選投票，以選出11月期中選舉的候選人。(路透)
2026年期中選舉熱身賽3日開跑，阿肯色州、北卡羅來納州、德州都有黨內初選登場，兩黨較勁結果將成為11月選舉風向球，共和黨希望守住參眾兩院多數席次，民主黨力圖翻轉。華盛頓郵報分析，選民紛紛對川普總統第二任期打分數，民主黨內部則為政黨前途走向辯論。

德州、北卡州這次選舉都將使用重畫之後的新版國會選區地圖。共和黨試著透過重畫選區，紅州執政州鞏固實力，守住眾議院些微多數席次。不過，從歷史角度來看，反對黨向來在期中選舉較占優勢，民主黨希望憑藉選民對川普不滿情緒升高，一舉拿下眾院多數。

民主黨陣營對於北卡州選情尤其看好，預料今年11月將是民主黨籍前北卡州州長庫柏(Roy Cooper)跟共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利(Michael Whatley)爭奪共和黨北卡聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)退休席次。

德州則是兩黨初選都出現一波三折，民主黨長期以來想讓德州「由紅轉藍」的希望可能再次落空。

任期「四連霸」的共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)在初選遇到兩名挑戰者夾攻，其中一名對手把孔寧形容為布希總統(George W. Bush)時代的遺物。

孔寧的選舉募款所得遠遠超過挑戰者之一、德州共和黨籍檢察長派克斯頓(Ken Paxton)。派克斯頓屬於「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營，但2023年遭控濫用職權掩飾婚外情而遭彈劾，孔寧在民調裡卻沒能取得大幅領先，兩人代表了傳統保守主義與急速右轉的路線之爭。

民主黨初選是德州44歲國會議員克勞基特(Jasmine Crockett)跟36歲州眾議員塔拉里科(James Talarico)一較高下。共和黨派克斯頓可能出線的局面，讓民主黨看到勝利希望，評估30多年來可能第一次有機會贏得德州聯邦參議員席次。

共和黨德州國會議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)今年尋求連任卻與助理傳出緋聞，助理後來自焚身亡。

民主黨北卡州國會議員戴維斯(Donald Davis)代表的選區經過重畫之後，納入更多保守派區域，原本民主黨領先優勢受到影響。

爭取出線的德州聯邦眾議員克勞基特(中），3日在亞利桑納州眾議員葛里哈瓦（左）和麻...
德州 共和黨 期中選舉

