我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

國安部監察報告：機場安檢不脫鞋 有國安重大風險

編譯陳韻涵／綜合報導
國土安全部機場安檢政策轉彎，取消脫鞋通關步驟，引發飛行空安的憂慮。(美聯社)
國土安全部機場安檢政策轉彎，取消脫鞋通關步驟，引發飛行空安的憂慮。(美聯社)

華爾街日報2月底引述國土安全部(DHS)知情官員說法報導，DHS監察長辦公室去年11月彙整一份機密報告，認定國安部長諾姆(Kristi Noem)推動的「通關不脫鞋」政策，在航空安檢體系中製造新的安全漏洞。報告指出，運輸安全管理局(TSA)用來掃描多數旅客的全身掃描儀器，無法有效偵測鞋內物品，構成「重大」安全風險。

諾姆去年7月高調宣布，即使未加入TSA預先安檢(PreCheck)計畫的乘客，也不用在登機安檢時脫鞋。

這項改革消除長年為人詬病的檢查項目，且被視為諾姆就任以來最受歡迎的政策之一。

但知情人士透露，DHS監察長去年8月26日已向部長辦公室說明相關疑慮，但截至今年2月中旬，國安部與TSA仍未依據法律要求，在報告出爐三個月內提出補救方案。

監察長上月17日致函國會相關委員會指出，重申報告提出的調查結果與四項調整建議仍未獲處理。

知情官員表示，部長辦公室聽取簡報後，提高報告的機密等級並阻止相關內容外流。

DHS發言人反駁監察長的說法，強調相關建議已落實，部門對現行安檢措施有信心，並稱取消脫鞋規定前已進行約1000次測試與風險評估，包括前總統拜登政府時期的評估。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普總統完全信任諾姆，「我們的國土如今無疑比總統去年上任時安全得多。」

脫鞋的安檢規定可追溯至2001年「鞋子炸彈客」瑞德(Richard Reid)企圖在從巴黎飛往邁阿密的航班上引爆藏在鞋內的炸藥事件。

過去20年來，脫鞋成為搭機前的標準安檢程序。

華爾街日報另揭露，諾姆在其他國安議題上引發爭議。

諾姆曾公開聯邦急難管理局(FEMA)負責管理的維吉尼亞州「氣象山」(Mount Weather)照片，這處冷戰時期的地下設施是總統於災難期間的轉移陣地，相關資料受到嚴格限制。

FEMA安全官員歐康納(Dan O'Connor)表示，公開的影像已經過事前審查，「沒有任何安全漏洞。」

世報陪您半世紀

維吉尼亞州

上一則

遭國防部停用 Anthropic執行長：堅守2底線但仍希望能合作

下一則

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

延伸閱讀

代工中國AI晶片關鍵組件傳觸美出口管制紅線 台積電回應了

代工中國AI晶片關鍵組件傳觸美出口管制紅線 台積電回應了
國安部遣返專機太奢華 有吧檯、雙人床臥室 最多只能載18人

國安部遣返專機太奢華 有吧檯、雙人床臥室 最多只能載18人
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
婚外情、公器私用…國安部長諾姆5大爭議曝光

婚外情、公器私用…國安部長諾姆5大爭議曝光

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦