國安部監察報告：機場安檢不脫鞋 有國安重大風險

國土安全部機場安檢政策轉彎，取消脫鞋通關步驟，引發飛行空安的憂慮。(美聯社)

華爾街日報2月底引述國土安全部(DHS)知情官員說法報導，DHS監察長辦公室去年11月彙整一份機密報告，認定國安部長諾姆(Kristi Noem)推動的「通關不脫鞋」政策，在航空安檢體系中製造新的安全漏洞。報告指出，運輸安全管理局(TSA)用來掃描多數旅客的全身掃描儀器，無法有效偵測鞋內物品，構成「重大」安全風險。

諾姆去年7月高調宣布，即使未加入TSA預先安檢(PreCheck)計畫的乘客，也不用在登機安檢時脫鞋。

這項改革消除長年為人詬病的檢查項目，且被視為諾姆就任以來最受歡迎的政策之一。

但知情人士透露，DHS監察長去年8月26日已向部長辦公室說明相關疑慮，但截至今年2月中旬，國安部與TSA仍未依據法律要求，在報告出爐三個月內提出補救方案。

監察長上月17日致函國會相關委員會指出，重申報告提出的調查結果與四項調整建議仍未獲處理。

知情官員表示，部長辦公室聽取簡報後，提高報告的機密等級並阻止相關內容外流。

DHS發言人反駁監察長的說法，強調相關建議已落實，部門對現行安檢措施有信心，並稱取消脫鞋規定前已進行約1000次測試與風險評估，包括前總統拜登政府時期的評估。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普總統完全信任諾姆，「我們的國土如今無疑比總統去年上任時安全得多。」

脫鞋的安檢規定可追溯至2001年「鞋子炸彈客」瑞德(Richard Reid)企圖在從巴黎飛往邁阿密的航班上引爆藏在鞋內的炸藥事件。

過去20年來，脫鞋成為搭機前的標準安檢程序。

華爾街日報另揭露，諾姆在其他國安議題上引發爭議。

諾姆曾公開聯邦急難管理局(FEMA)負責管理的維吉尼亞州 「氣象山」(Mount Weather)照片，這處冷戰時期的地下設施是總統於災難期間的轉移陣地，相關資料受到嚴格限制。

FEMA安全官員歐康納(Dan O'Connor)表示，公開的影像已經過事前審查，「沒有任何安全漏洞。」