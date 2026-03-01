收到印歪護照「像假的」 恐被拒絕登機入境 網籲速更換

根據國務院官網，如果護照有資料或印刷錯誤，民眾可以免費申請更正。(美聯社)

一名男子在收到換發的新護照 後，發現有些不對勁，於是發文請網友幫忙鑑定。

新聞周刊報導，這名男子用Eddiofabio帳號名在Reddit上發文，分享他換發護照的照片，問大家他是否要擔心護照真的怪怪的。

照片顯示，「Passport」的字樣和美國國徽的印刷位置明顯偏離中線，靠近護照封面左側。

這種不尋常的印刷引發網友的疑慮，一些網友警告，這本護照看起來可能會在通過海關時被懷疑。

「海關會認為這是假護照，」一名Reddit網友說完，另一名網友也表示贊同，還補充說，「沒錯！雖然護照是真的，但看起來像假的。」

第三名網友要Eddiofabio立即採取行動，「趕緊換一本吧！這護照看起來就像假的，如果你嘗試使用這本護照，很可能會被拒絕登機甚至入境。」

據了解，國務院 一般很少提及護照外觀瑕疵，但確實會直接處理官方印刷上的錯誤。

根據國務院官網，如果護照有資料或印刷錯誤，民眾可以申請更正。

國務院指出，「印刷錯誤可能包括個人資料的頁面有數據缺失、褪色或印刷歪斜。國務院補充，「如果護照仍在有效期內，我們將免費更正錯誤。」

而申請人要更換，必須提交DS-5504表格、現有護照、一張彩色照片。國務院強調無須另外付費。

而護照處理時間一般是四至六周，急件則縮短到二至三周。

國務院提醒，以上均不含郵寄時間，因此預訂行程時，須考量收到護照所需時間。

這篇貼文引發熱議：即使是合法的護照，如果看起來不合規，也可能會被攔查，因此延誤行程。

美國護照內建安全功能，有防偽功能的生物辨識晶片。

官方目前沒有說明護照封面印歪是否會導致護照無效，但國務院已說明，印刷錯誤可免費更換。

Eddiofabio也沒有再回應貼文，他最後如何處理印歪的護照不得而知，但已經激發眾對於自己護照是否有印刷瑕疵的注意。