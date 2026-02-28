大而美改革 社安基金將在2032年用盡

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
國會預算辦公室日前警告，川普總統推動的社安金改革下，社會安全基金將會較原先預期提前一年用盡，屆時7000萬名受惠者的社安金收入將因此平均減少28%。(美聯社)
國會預算辦公室(CBO)日前警告，在川普總統「大而美」的綜合性財稅改革法(OBBBA)下，社會安全基金的經費將會較原先預期提前一年用盡，屆時7000萬名受惠者的社安金收入將因此平均減少28%。

CBO指出，根據計算，老年及遺屬保險信託基金(OASI)的資金將於2032年用罄，較其原先預測提前一年。OASI與殘障保險信託基金(Disability Insurance Trust Fund)是社會安全基金的兩大財源。CBO去年是估計OASI的資金將於2033年用罄。

非營利組織聯邦預算問責委員會(CRFB)指出，在OASI破產後，每月的退休金與遺屬輔助金將平均減少28%，有約7000萬人將受影響。CRFB估計，在OASI破產後，退休夫婦每年的社安金可能會被削減18400元。

CRFB在其報告中指出，有關社會安全基金將要破產的說法已有多年，然而在過去年一年其財務狀況嚴重惡化。

CRFB指出，川普總統的稅法改革使得社會安全基金的收入大減。報告指出，在OBBBA下，年長者的所得稅率下降從而也減少了流入社會安全基金的稅收。社會安全局則是指出，估計OBBBA在未來10年間將導致社會安全基金減少1686億元的收入。

在此之前，於2025年1月通過的社會安全公平法案已經使得社會安全基金的財務壓力加重。該法案撤消了兩項與社會安全基金有關的規定：意外之財消除條款(WEP)與政府退休金抵消條款(GPO)。根據CRFB的估計，社會安全公平法使得社會安全基金在未年十年間減少2000億元的收入。

CRFB指出，這些法律，加上經濟、人口變化以及技術性修正的交相作用，社會安全基金正加速走向破產的道路，而最嚴重的是政治人物都不願出手拯救社會安全基金。

美國精算學會 (American Academy of Actuaries)指出，國會大可通過相關法案來維護社會安全基金，但是國會顯然沒有這麼做。然而一再拖延的結果是導致依賴稅收的社會安全基金更加難以逃脫破產的命運。該學會指出，國會可以提高薪資稅與法定退休年齡來幫助社會安全基金。

