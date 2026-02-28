滑雪名將范恩冬奧比賽受傷 透露手術成功免截肢

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
滑雪名將范恩日前首次透露，她在米蘭冬奧女子速降賽中嚴重摔傷，面臨截肢。幸好義大利醫院外科團隊搶救，才保住左腿。(路透) 路透通訊社
41歲的滑雪名將范恩(Lindsey Vonn)日前在Instagram上發文表示，她差點在米蘭冬奧女子速降賽中，失去左腿。

范恩在2月8日比賽開始僅13秒後就因撞到旗門而偏離賽道，摔斷右腳踝，左腿複雜性脛骨骨折，還導致腿部腔室症候群(Compartment Syndrome)，那是肌肉因為出血或腫脹壓力過高，導致血液流動受限，可能會導致組織壞死和永久性損傷而必須截肢。

范恩說，她劇烈疼痛還有失血，須輸血提高血紅素水平，「這比我有生以來經歷過最極端、最痛苦、最具挑戰的傷還要嚴重1百倍。」

她形容自己的腿支離破碎，在義大利特里維索(Treviso)的醫院住了1周，接受多次手術。

范恩感謝骨科醫生湯姆哈克特(Tom Hacket)做了筋膜切開術(fasciotomy)，保住她的腿。「他把筋膜切開，讓它呼吸，救了我，」她說。

現在行動不便，范恩只能坐輪椅，她努力做復健，爭取能夠進階到用拐杖。估計左腿的骨頭還要一年才能癒合，那之後，醫生才會再手術修復范恩在奧運前就撕裂的前十字韌帶(ACL)。

「這條復健路會很漫長，」她說。 「但我會一直戰鬥下去，我要繼續前進。」

范恩強調，對於退休6年後復出以及帶傷參加奧運的決定，她完全不後悔，「我當然希望參賽結果有所不同，但我寧願拚盡全力，也不願半途而廢。」

事故前，范恩正在世界盃(World Cup)速降積分榜首，「我認為我所取得的成就已超出所有人的預期。今年真的已經很棒了，一切都值得。」

她把自己的傷比喻為雷達上的一個小小波動，沒有多談接下來的職業生涯，不過她的父親基爾多(Alan Kildow)在事故發生後不久告訴美聯社，他希望女兒能退休。

「人生就是如此，我們必須承受打擊，」范恩說，「我會盡我所能。這次受傷真的讓我很沮喪，但我就像洛基(Rocky)一樣，我會一次又一次地重新站起來。」

